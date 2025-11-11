Українці масово ввозять електромобілі перед поверненням на них ПДВ

У жовтні 2025 року український ринок електромобілів із пробігом встановив черговий рекорд. За даними Інституту досліджень авторинку, імпорт вживаних електрокарів сягнув 7596 перших реєстрацій — це більш ніж удвічі перевищує внутрішні перепродажі. Головна причина — українці намагаються встигнути до податкових змін, які вступлять у дію з нового року.

Рекордний імпорт: Tesla знову перша

Частка «свіжопригнаних» електромобілів у структурі ринку досягла 57,3% — тобто понад половину всіх продажів. Це означає, що саме імпорт зараз є головним джерелом поповнення автопарку.

Безперечний лідер тут — Tesla. Американський бренд займає левову частку ввезених авто, випереджаючи всіх конкурентів. І це не дивно: навіть уживані Tesla пропонують оптимальний баланс між запасом ходу, ціною та технологічністю. До того ж ремонтопридатність Model 3 і Model Y вже підтверджена практикою: запчастини є, електроніка ремонтується, а кузовні елементи — у наявності.

Одразу за Tesla розташувалися Kia, Hyundai та Nissan — бренди, що асоціюються зі стабільністю й перевіреними рішеннями. Вони приваблюють тих, хто хоче електромобіль без надмірної «гаджетності».

Model Y обійшла Model 3

Жовтень приніс і цікаву перестановку у топі моделей. Tesla Model Y вперше випередила більш доступну Model 3, що показує: українці дедалі частіше обирають практичніший кузов кросовера. Третє місце — за Nissan Leaf, який залишається квитком у світ електромобільності для багатьох новачків.

Середній вік імпортованих авто — лише 4,6 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед усіх вживаних автомобілів в Україні.

Коментар експерта

Аналітик Остап Новицький пояснює: «Такий ажіотаж має цілком логічне підґрунтя — українці поспішають завезти електромобілі до скасування пільги на ПДВ з 2026 року. Для авто зі США час уже майже вичерпано, натомість ще можна встигнути з європейськими лотами або машинами, які вже „пливуть“. Імпорт працює на межі можливостей, а внутрішній ринок поступово „перетравлює“ цей потік, роблячи електрокари доступнішими».

Внутрішній ринок: лідирує Leaf, а Tesla вже поруч

У жовтні українці уклали 3345 угод із перепродажу електромобілів усередині країни — це 25,2% ринку. Темпи тут спокійніші, але стабільні.

Хоча Tesla залишається №1, її відрив від Nissan уже не такий відчутний. На «вторинці» ціна вирішує багато, тож Nissan Leaf знову посідає лідерську позицію серед моделей. Tesla Model 3 утримує другу сходинку, а Volkswagen e-Golf стабільно залишається в топі — ідеальний вибір для тих, хто хоче звичний «Гольф», але з батареєю замість бака.

Середній вік електромобілів, що перепродаються, становить 6 років — утричі менше, ніж середній показник для всіх уживаних авто в Україні (близько 16 років). Це яскраво демонструє, що електромобільний парк — наймолодший і найдинамічніший сектор українського ринку.

Підсумок

Електромобілі з пробігом сьогодні — не просто альтернатива, а головний драйвер зростання українського авторинку. І якщо не буде чергових податкових сюрпризів, уже наступного року ці цифри можуть перевершити й нинішні рекорди.