Ринок електромобілів в Україні побив черговий рекорд: підсумки жовтня 2025 року

За даними Інституту досліджень авторинку, це майже удвічі більше, ніж торік, і ще на 4,8% більше, ніж у вересні.

Електробум перед поверненням ПДВ

Сегмент легкових електромобілів наближається до історичного максимуму — 13 278 реєстрацій за місяць. Зростання підживлюють одразу три чинники: подорожчання пального, стійкий інтерес до “зеленої” мобільності та очікування повернення ПДВ на імпорт електрокарів із 1 січня 2026 року.

Як пояснює бізнес-аналітик Остап Новицький, саме цей чинник нині найбільше впливає на поведінку покупців:



«Люди розуміють, що вже за кілька місяців електрокари подорожчають майже на третину. Тож попит зростатиме до кінця року, а потім настане коротка пауза — ринок “переварить” зміну правил, після чого знову повернеться до зростання».

Як зміниться розмитнення

Фахівець нагадує, що мова йде лише про повернення ПДВ (20%). Інші пільги залишаються: мито залишається нульовим, акциз — символічним (1 євро за 1 кВт·год батареї), а власники електромобілів, як і раніше, звільнені від сплати збору до Пенсійного фонду.

Отже, навіть після змін, електрокари залишатимуться найдешевшими у ввезенні транспортними засобами — і економними в експлуатації.

Структура ринку: старі ведуть, але нові наздоганяють

Основу ринку все ще формують вживані електромобілі з-за кордону — 57,3% (7596 авто). Внутрішні перепродажі становлять 25,2% (3345 авто), а нові електрокари — 17,5% (2337 авто).

Це рекорд для сегмента нових BEV: уперше перетнуто межу у дві тисячі реєстрацій. У порівнянні з вереснем, імпорт нових електромобілів зріс на 5,2%, а у річному вимірі — аж на 139,7%.

Нові електромобілі: хто лідирує в Україні

Жовтень 2025 року став справжнім тріумфом для BYD — бренд забезпечив майже кожен другий продаж, оформивши 1091 реєстрацію. Друге місце — у Volkswagen (466 авто), але з нюансом: лише два з них були зроблені у Німеччині, решта — китайського виробництва. Третю позицію посів Zeekr із 252 авто.

У топ-10 також увійшли Honda (122), Audi (115), Xiaomi (49), BMW (43), Denza (35), MG (20) та Mercedes-Benz (18).

Volkswagen і BYD міняються ролями.

Серед моделей першість утримує Volkswagen ID. Unyx — 432 реєстрації. BYD натомість бере “масою”: у десятці — одразу п’ять моделей бренду: Song Plus, Leopard 3, Sea Lion 07, Yuan UP та Sea Lion 05. Також у рейтингу — Zeekr 7X, Honda e:NS1, Audi Q4 e-tron та Zeekr 001.

Що це означає для українського авторинку

За словами експерта Остапа Новицького, нині в Україні формується нова модель автомобільного бізнесу:

«Ринок переходить від класичних дилерів із шоурумами до цифрового продажу — замовлення через смартфон і видача авто у пункті доставки. Незалежні імпортери вже працюють у цьому форматі, тоді як великі корпорації ще сперечаються з “сірими” дилерами».

Попит на електромобілі залишається потужним, і навіть майбутнє повернення ПДВ не зупинить цей рух — лише трохи зменшить швидкість.