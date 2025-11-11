Рынок электромобилей в Украине побил очередной рекорд: итоги октября 2025 года

По данным Института исследований авторынка, это почти вдвое больше, чем в прошлом году, и еще на 4,8% больше, чем в сентябре.

Кстати сколько теперь электромобилей в Украине

Электробум перед возвращением НДС

Сегмент легковых электромобилей приближается к историческому максимуму - 13 278 регистраций за месяц. Рост подпитывают сразу три фактора: подорожание топлива, устойчивый интерес к “зеленой” мобильности и ожидание возврата НДС на импорт электрокаров с 1 января 2026 года.

Как объясняет бизнес-аналитик Остап Новицкий, именно этот фактор сейчас больше всего влияет на поведение покупателей:



"Люди понимают, что уже через несколько месяцев электрокары подорожают почти на треть. Поэтому спрос будет расти до конца года, а потом наступит короткая пауза - рынок “переварит” изменение правил, после чего снова вернется к росту".

Как изменится растаможка

Специалист напоминает, что речь идет лишь о возврате НДС (20%). Другие льготы остаются: пошлина остается нулевой, акциз - символическим (1 евро за 1 кВт-ч батареи), а владельцы электромобилей, по-прежнему, освобождены от уплаты сбора в Пенсионный фонд.

Так что, даже после изменений, электрокары будут оставаться самыми дешевыми во ввозе транспортными средствами - и экономными в эксплуатации.

Структура рынка: старые ведут, но новые догоняют

Основу рынка все еще формируют подержанные электромобили из-за рубежа - 57,3% (7596 авто). Внутренние перепродажи составляют 25,2% (3345 авто), а новые электрокары - 17,5% (2337 авто).

Это рекорд для сегмента новых BEV: впервые пересечен рубеж в две тысячи регистраций. По сравнению с сентябрем, импорт новых электромобилей вырос на 5,2%, а в годовом измерении - аж на 139,7%.

Новые электромобили: кто лидирует в Украине

Октябрь 2025 года стал настоящим триумфом для BYD - бренд обеспечил почти каждую вторую продажу, оформив 1091 регистрацию. Второе место - у Volkswagen (466 авто), но с нюансом: только два из них были сделаны в Германии, остальные - китайского производства. Третью позицию занял Zeekr с 252 авто.

Кстати действительно ли Украина теряет от льгот на электромобили

В топ-10 также вошли Honda (122), Audi (115), Xiaomi (49), BMW (43), Denza (35), MG (20) и Mercedes-Benz (18).

Volkswagen и BYD меняются ролями.

Среди моделей первенство удерживает Volkswagen ID. Unyx - 432 регистрации. BYD зато берет “массой”: в десятке - сразу пять моделей бренда: Song Plus, Leopard 3, Sea Lion 07, Yuan UP и Sea Lion 05. Также в рейтинге - Zeekr 7X, Honda e:NS1, Audi Q4 e-tron и Zeekr 001.

Что это означает для украинского авторынка

По словам эксперта Остапа Новицкого, сейчас в Украине формируется новая модель автомобильного бизнеса:

"Рынок переходит от классических дилеров с шоурумами к цифровым продажам - заказ через смартфон и выдача авто в пункте доставки. Независимые импортеры уже работают в этом формате, тогда как крупные корпорации еще спорят с “серыми” дилерами".

Спрос на электромобили остается мощным, и даже будущий возврат НДС не остановит это движение - лишь немного уменьшит скорость.