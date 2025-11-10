Действительно ли Украина теряет от льгот на электромобили: экономический анализ ситуации

Государственная таможенная служба заявила, что Украина якобы "потеряла" 36 млрд грн из-за освобождения электромобилей от НДС и пошлины. Эту цифру уже разносят в заголовках и используют как аргумент против продления льгот до 2027 года.

Однако проблема в том, что это не экономический анализ, а арифметика без учета базовых законов спроса, потребления и валютного баланса, считает экономист Анатолий Амелин.

Откуда взялись "36 миллиардов"

Методика таможни проста до боли: берем таможенную стоимость всех ввезенных электромобилей → умножаем на 20% НДС → называем это "потерянными доходами".

Для 2025 года имеем примерно 72 млрд грн таможенной стоимости, 82 тысячи электромобилей и "недополученный" НДС в 14,5 млрд грн. Добавляем предыдущие годы – вот вам и легендарные 36 млрд.

Главная ошибка – молчаливое предположение, что без льгот:

импортировали бы столько же авто,

по той же цене,

только еще и заплатили бы НДС и пошлину.

В реальности так не бывает. Если электромобиль дорожает на 30–35%, спрос на него падает. Это не мнение, это эластичность спроса, которую давно измерили в Норвегии, США и других странах. Для авто она близка к -1: подняли цену на 10% – продали на 10–13% меньше.

Для Украины, где доходы ниже, реальная чувствительность к цене еще выше. При подорожании на те же 30–35% продажи упадут не на 5–10%, а на 40–45%. Так что, вместо 82 тысяч электромобилей мы имели бы не 82, а примерно 50 тысяч.

И потенциальный НДС был бы не 14,5 млрд грн, а около 8,5–9 млрд грн. То есть почти вдвое меньше, чем насчитала таможня "на калькуляторе".

Где на самом деле деньги: экономия потребителей и НДС с нее

Льготы – это не "дырка в бюджете", это более дешевые электромобили для людей. А сэкономленные деньги никуда не исчезают – они идут в дополнительное потребление, с которого государство снова получает НДС.

Что имеем в сухом остатке:

За счет отмененных НДС/пошлин/акцизов владелец типичного электромобиля за ~$15 000 экономит до 200 тыс. грн при покупке.

Для всего текущего парка (примерно 190+ тысяч электромобилей) это десятки миллиардов гривен экономии на покупке.

Ежегодно электровладелец экономит еще десятки тысяч гривен на топливе и сервисе по сравнению с ДВС. Для всего парка – это уже десятки миллиардов грн экономии ежегодно.

Итого за последние годы получается ориентировочно 42–50 млрд грн, которые не сожжены в баке, а остались в карманах людей.

А дальше включается простая логика:

люди тратят эти деньги на другие товары и услуги;

с каждого кофе, новой техники, ремонта или одежды государство получает НДС;

по консервативным оценкам, только за 2024–2025 годы это дает плюс 8–9 млрд грн НДС.

Этот эффект таможня просто проигнорировала. Хотя он описан в любом учебнике по макроэкономике.

Электромобили против нефтедолларов

Есть еще то, о чем вообще мало кто говорит, – валюта и топливо.

Электромобили:

потребляют менее 1% общего объема электроэнергии страны;

заряжаются преимущественно ночью, когда у нас профицит генерации;

используют украинское электричество с АЭС, ГЭС и ТЭС.

ДВС-авто после уничтожения Кременчугского НПЗ живут на 100% импортном топливе.

Сегодняшний парк электромобилей экономит сотни миллионов литров топлива ежегодно. В валюте это ориентировочно $315–600 млн экономии на импорте. В условиях войны, дефицита валюты и потребности финансировать оборону – это колоссальный фактор.

Каждая тонна топлива, которую мы не купили, – это не доллары, ушедшие через различных посредников в российский бюджет.

Льготы – это не "дырка", а инвестиция

Если сложить все вместе, картина выглядит так: Потенциальный дополнительный НДС от отмены льгот (с учетом падения спроса) – плюс 8–9 млрд грн в год, а не 14–15.

Дополнительный НДС от роста потребления из-за экономии людей – минус те самые 8–9 млрд грн "потерь" для бюджета, которые таможня не учла. Экономия валюты на импорте топлива – еще минус миллиарды гривен в пересчете.

В итоге имеем не "дыру в 36 млрд", а реально 3–5 млрд грн потенциальных дополнительных поступлений в год. И это - приблизительная цифра, которая не учитывает всего мультипликатора для ВВП, новых рабочих мест в зарядке, сервисе, ИТ и роста энергетической независимости.

А теперь важный момент терминологии.

Когда говорят: "Украина потеряла 36 млрд", это звучит так, будто деньги были – и исчезли. Правильный термин – "налоговые расходы" или "недополученные доходы при альтернативном сценарии". Это уже звучит честно: государство сознательно отказалось от части налогов ради долгосрочных выгод.

Не популизм, а экономика

Электромобилизация – это не про "игрушки для богатых" и не про "потери для бюджета". Это про:

меньшей зависимости от импорта топлива,

более сильный платежный баланс,

дополнительном потреблении внутри страны,

рабочих местах и инфраструктуре,

энергетической и оборонной устойчивости.

Льготы на импорт электромобилей - это инструмент экономической политики. И оценивать их надо не популистскими лозунгами, а нормальным экономическим анализом. Потому что когда государственные финансы комментируют люди без экономического образования, страна рискует заплатить гораздо больше, чем мифические "36 миллиардов потерь".