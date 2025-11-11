Украинцы массово ввозят электромобили перед возвратом на них НДС

В октябре 2025 года украинский рынок электромобилей с пробегом установил очередной рекорд. По данным Института исследований авторынка, импорт подержанных электрокаров достиг 7596 первых регистраций - это более чем вдвое превышает внутренние перепродажи. Главная причина - украинцы пытаются успеть до налоговых изменений, которые вступят в действие с нового года.

Рекордный импорт: Tesla снова первая

Доля "свежепригнанных" электромобилей в структуре рынка достигла 57,3% - то есть более половины всех продаж. Это означает, что именно импорт сейчас является главным источником пополнения автопарка.

Бесспорный лидер здесь - Tesla. Американский бренд занимает львиную долю ввозимых авто, опережая всех конкурентов. И это неудивительно: даже подержанные Tesla предлагают оптимальный баланс между запасом хода, ценой и технологичностью. К тому же ремонтопригодность Model 3 и Model Y уже подтверждена практикой: запчасти есть, электроника ремонтируется, а кузовные элементы - в наличии.

Сразу за Tesla расположились Kia, Hyundai и Nissan - бренды, ассоциирующиеся со стабильностью и проверенными решениями. Они привлекают тех, кто хочет электромобиль без чрезмерной "гаджетности".

Model Y обошла Model 3

Октябрь принес и интересную перестановку в топе моделей. Tesla Model Y впервые опередила более доступную Model 3, что показывает: украинцы все чаще выбирают более практичный кузов кроссовера. Третье место - за Nissan Leaf, который остается билетом в мир электромобильности для многих новичков.

Средний возраст импортируемых авто - всего 4,6 года, что делает этот сегмент самым молодым среди всех подержанных автомобилей в Украине.

Комментарий эксперта

Аналитик Остап Новицкий объясняет: "Такой ажиотаж имеет вполне логичное основание - украинцы спешат завезти электромобили до отмены льготы на НДС с 2026 года. Для авто из США время уже почти исчерпано, зато еще можно успеть с европейскими лотами или машинами, которые уже "плывут“. Импорт работает на пределе возможностей, а внутренний рынок постепенно "переваривает“ этот поток, делая электрокары доступными".

Внутренний рынок: лидирует Leaf, а Tesla уже рядом

В октябре украинцы заключили 3345 сделок по перепродаже электромобилей внутри страны - это 25,2% рынка. Темпы здесь более спокойные, но стабильные.

Хотя Tesla остается №1, ее отрыв от Nissan уже не такой ощутимый. На "вторичке" цена решает многое, поэтому Nissan Leaf снова занимает лидерскую позицию среди моделей. Tesla Model 3 удерживает вторую строчку, а Volkswagen e-Golf стабильно остается в топе - идеальный выбор для тех, кто хочет привычный "Гольф", но с батареей вместо бака.

Средний возраст перепродаваемых, электромобилей, составляет 6 лет - втрое меньше, чем средний показатель для всех подержанных авто в Украине (около 16 лет). Это ярко демонстрирует, что электромобильный парк - самый молодой и самый динамичный сектор украинского рынка.

Итог

Электромобили с пробегом сегодня - не просто альтернатива, а главный драйвер роста украинского авторынка. И если не будет очередных налоговых сюрпризов, уже в следующем году эти цифры могут превзойти и нынешние рекорды.