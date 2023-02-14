Как изменялись средние цены на популярные модели в январе 2023 г. и что происходило с ними в регионах.

Доля бюджетных автомобилей в продаже растет

В январе 2023 года доля автомобилей, оцененных продавцами менее чем в $10 тысяч, составила 78,2%. При этом почти половина от общего количества объявлений была по легковым автомобилям ценой до $5 тысяч: 49,5%. Для сравнения, в январе 2022 эта доля была на уровне 41,3%. То есть доля бюджетных автомобилей в предложениях возросла.

Автомобили ценой от $10 до $20 тысяч составили 15,6% в январе этого года и 18,9% в январе-2022.

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В диапазоне от $20 тысяч до $50 количество объявлений наименьшее: 5,4% от общего количества. В январе прошлого 2022 года она была несколько больше – 6,1%. Доля автомобилей стоимостью свыше $50 тысяч почти не изменилась: 0,8% в январе этого года по сравнению с 0,9% в январе-2023.



Ценовая структура подержанных легковых автомобилей на украинском рынке в январе 2023 года. По данным Automoto.ua

Такая ситуация на украинском авторынке из-за сложной экономической ситуации и низкой покупательной способности. При отсутствии доступных программ финансирования большинство автомобилей покупают за наличные деньги. В целом, ценовая структура объявлений на авторынке показывает реальную способность украинцев: "мас маркет" находится в диапазоне до $10 тысяч, и это именно та сумма, которую украинцы в большинстве тратят на покупку автомобиля.

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Средняя цена автомобиля снижается

Средняя цена подержанной легковушки в январе 2023 года составила $5150. Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев: в январе 2022 года он был на уровне $6 тысяч, в апреле он упал до $5500, в течение мая-июля держался на уровне $6 тысяч, а с сентября начал постепенно падать.

В первую очередь речь идет об увеличении количества объявлений продаж автомобилей более низкой ценовой категории, говорят в Институте исследований авторынка. Однако незначительное удешевление автомобилей на фоне экономического кризиса и изменения курс валют ожидаемо: поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на автомобили формируются в долларах США, теперь за те же деньги в гривневом эквиваленте можно купить худшую машину. Поэтому, для того чтобы продать автомобиль, некоторым продавцам приходится снижать стоимость.



Динамика изменения средней цены на легковые автомобили на сайтах продаж в интернете, январь 2022 – январь 2023. По данным Automoto.ua

Однако говорить о тенденции удешевления всех авто нельзя: из 15 самых популярных моделей января незначительно подешевели лишь три модели: Ford Focus (на $50 или -0,8%), Mercedes-Benz E-Class (-$250 или -4,8%) и Audi A6 (-$300 или -5%).

Более того, на 4 модели средняя цена выросла: BMW 3 Series (+$125 или +2,2%), Volkswagen Passat (+$150 или +2,2%), Renault Megane (+$150 или +2,3%) и BMW 5 Series (+$500 или +7,7%). Несущественно больше (на $39 и +$13) стала средняя цена двух ВАЗов: 2106 и 2107 соответственно. На остальные 5 популярных моделей цена не изменилась.

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Больше всего цены изменились в пострадавших от войны регионах

Самая высокая средняя стоимость легковушек, продававшихся в интернете в январе 2023 года, уже традиционно оказалась в Киеве и области — там этот показатель зафиксирован на уровне $7000. На втором месте разместилась Закарпатская область: $6500. Львовская область со средней ценой $6459 опустилась на третье место.



Средняя цена легковушек, продаваемых в интернете в течение января 2023 года, в регионах Украины. По данным Automoto.ua

Самая низкая средняя стоимость машин в продаже в прошлом году была в Херсонской ($2 800), Донецкой ($3 000) и Николаевской областях ($3 300).

Если сравнивать средние цены на легковые автомобили в регионах, то за последний месяц (с декабря-2022 по январь-2022) больше всего они снизились в Кировоградской (-17,1%), Луганской (-12,7%) и Херсонской (-8, 2%) областях. Не изменились цены в Винницкой области, а также в Киеве и Киевской области. Выросла средняя цена в Закарпатской (+10,6%), Львовской (+7,6%) и Черниговской (+7,5%) областях.

Как проводилось исследование?

Институт исследований авторынка ежемесячно анализирует статистические данные агрегатора Automoto.ua, собирающего объявления продажи всех автомобилей из 100 автосайтов в Украине. На основе этой базы данных анализируются прошлые и нынешние цены на популярные автомобили в разных регионах.