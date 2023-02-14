Як змінювалися середні ціни на популярні моделі в січні 2023 року та що відбувалося з ними в регіонах.

Частка бюджетних авто у продажі зростає

У січні 2023 року частка автомобілів, оцінених продавцями менш як у $10 тисяч, склала 78,2%. При цьому майже половина від загальної кількості оголошень була щодо легковиків ціною до $5 тисяч: 49,5%. Для порівняння, у січні 2022 року ця частка була на рівні 41,3%. Тобто, частка бюджетних авто у продажі зросла.

Авто ціною від $10 до $20 тисяч склали 15,6% у січні цього року та 18,9% у січні-2022

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У діапазоні від $20 тисяч до $50 кількість оголошень найменша: 5,4% від загальної кількості. У січні минулого 2022 року вона була дещо більшою: 6,1%. Натомість частка автомобілів вартістю понад $50 тисяч майже не змінилася: 0,8% у січні цього року у порівнянні з 0,9% в січні-2023.



Цінова структура вживаних легкових авто на українському ринку у січні 2023 року. За даними Automoto.ua

Така ситуація на українському авторинку через складну економічну ситуацію та низьку купівельну спроможність. За відсутності доступних програм фінансування більшість автомобілів купують за готівку. Загалом цінова структура оголошень на авторинку показує реальну спроможність українців: "мас маркет" знаходиться в діапазоні до $10 тисяч, і це саме та сума, яку українці в більшості витрачають на купівлю автомобіля.

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Середня ціна авто знижується

Середня ціна вживаного легковика в продажі у січні 2023 року склала $5150. Це — найнижчий показник за останні 12 місяців: у січні 2022 року він був на рівні $6 тисяч, у квітні він впав до $5500, протягом травня-липня тримався на рівні $6 тисяч, а із вересня почав поступово падати.

В першу чергу йдеться про збільшення кількості оголошень продажі автомобілів нижчої цінової категорії, кажуть в Інституті досліджень авторинку. Проте незначне подешевшання автомобілів на фоні економічної кризи та зміни курс валют — очікуване: оскільки більшість українців отримують доходи в гривнях, а ціни на авто на ринку формуються у доларах США, тепер за ті ж гроші в гривневому еквіваленті можна купити гірше авто. Тому для того, щоб продати авто, деяким продавцям доводиться знижувати вартість.



Динаміка зміни середньої ціни на легкові автомобілі на сайтах продажу в інтернеті, січень 2022 - січень 2023. За даними Automoto.ua

Проте говорити про тенденцію подешевшання усіх авто не можна: із 15 найпопулярніших моделей січня незначно подешевшали лише три моделі: Ford Focus (на -$50 або -0,8%), Mercedes-Benz E-Class (-$250 або -4,8%) та Audi A6 (-$300 або -5%).

Щобільше, на 4 моделі середня ціна зросла: BMW 3 Series (+$125 або +2,2%), Volkswagen Passat (+$150 або +2,2%), Renault Megane (+$150 або +2,3%) та BMW 5 Series (+$500 або +7,7%). Несуттєво більшою (на +$39 та +$13) стала середня ціна двох ВАЗів: 2106 та 2107 відповідно. На решту 5 популярних моделей ціна не змінилася.

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Найбільше ціни змінилися в регіонах, що постраждали від війни

Найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті протягом у січні 2023 року, уже традиційно виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $7000. На другому місці розмістилася Закарпатська область: $6 500. Львівська область із середньою ціною $6 459 опустилася на третє місце.



Середня ціна легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом січня 2023 року, в регіонах України. За даними Automoto.ua

Найнижчою середня вартість машин у продажі минулого року була у Херсонській ($2 800), Донецькій ($3 000) та Миколаївській областях ($3 300).

Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із грудня-2022 по січень-2022) найбільше вони знизилися у Кіровоградській (-17,1%), Луганській (-12,7%) та Херсонській (-8,2%) областях. Не змінилися ціни у Вінницькій області, а також в Києві та на Київщині. Зросла середня ціна в Закарпатській (+10,6%), Львівській (+7,6%) та Чернігівській (+7,5%) областях.

Як проводилось дослідження?

Інститут досліджень авторинку щомісяця аналізує статистичні дані агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні. На основі цієї бази даних аналізуються минулі та теперішні ціни на популярні автомобілі в різних регіонах.