Какие автомобили покупают чаще всего в разных областях Украины

Осень на вторичном рынке началась под знаком стабильности - украинцы снова выбирают проверенных фаворитов. Как свидетельствуют данные Института исследований авторынка, каждая область имеет своего лидера, но общий тренд неизменен: простота, надежность и знакомые имена.

Классика на колесах

Украинские дворы осенью снова наполнились знакомыми силуэтами - Golf, Octavia, Lanos.

На вторичном рынке сентября 2025 года (учтены внутренние перепродажи и первые регистрации б/у авто) доминируют те же имена, что и год, и два назад.

Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat и BMW X5 - вот пятерка,, которая лучше всего отражает вкусы украинцев.

Volkswagen Golf: чемпион равнин и Карпат

Самая популярная легковушка страны в очередной раз подтвердила свой статус универсала для всех случаев жизни.

В девяти областях именно Volkswagen Golf стал лидером - от Подолья до Карпат.

Его чаще всего регистрировали жители Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Причина проста: Golf - это "европейское авто без понтов". Крепкий, экономный и удобный. На рынке можно найти как старенький второй Golf за $500, так и новый восьмой - за около $30 тысяч.

К тому же есть даже электрическая версия e-Golf - бонус для тех, кто уже смотрит в будущее.

Daewoo Lanos: народная классика без пенсии

Если Golf - символ универсальности, то Lanos - синоним выживания. В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях именно этот "народный герой" возглавил рейтинги.

Его не любят - его просто нельзя не купить. Дешевый, знакомый, неприхотливый к топливу и сервису. Запчасти есть везде, ремонт - "на коленке". И главный аргумент владельцев: "Зато без кредита".

Skoda Octavia: чешский ум с немецкими корнями

Там, где люди считают деньги, но ценят комфорт, на первом месте - Skoda Octavia. Она стала самой популярной в Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Это выбор прагматиков: большой багажник, экономные дизели, проверенная техника. Octavia уже давно перестала быть просто "дешевой альтернативой Golf", став самостоятельным символом практичности.

Volkswagen Passat: спокойствие без экспериментов

Житомирская, Николаевская области и Киев сделали ставку на Passat - автомобиль, давно заслуживший репутацию "вечной классики".

Он как хороший костюм: не кричит, но всегда уместен. Просторный, универсальный, комфортный - идеальный выбор для тех, кто ценит спокойствие и стабильность.

Passat одинаково хорошо смотрится возле офиса, школы или дачи. Он - как старший брат Golf: не такой гибкий в городе, но всегда держит марку.

BMW X5: одесский акцент

И наконец Одесса - город, где даже экономия выглядит роскошью. Здесь самым популярным стал BMW X5 - выбор тех, кто не просто ездит, а делает это с апломбом. Этот кроссовер - символ статуса, который говорит громче водителя.

Итог

Сентябрь 2025 года подтвердил: украинский вторичный рынок - это стабильность в чистом виде.

Покупатели выбирают знакомое, проверенное и надежное.

Golf и Lanos - два полюса одного феномена: любви к простоте. Octavia и Passat - баланс между умом и престижем. А Одесса - как всегда, немного отдельно, немного дороже, и всегда с характером. Информация с временно оккупированных территорий Луганщины и Крыма отсутствует.