Які автомобілі купують найчастіше в різних областях України

Осінь на вторинному ринку почалася під знаком стабільності — українці знову обирають перевірених фаворитів. Як свідчать дані Інституту досліджень авторинку, кожна область має свого лідера, але загальний тренд незмінний: простота, надійність і знайомі імена.

Класика на колесах

Українські двори восени знову наповнилися знайомими силуетами — Golf, Octavia, Lanos.

На вторинному ринку вересня 2025 року (враховано внутрішні перепродажі та перші реєстрації вживаних авто) домінують ті ж імена, що й рік, і два тому.

Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat і BMW X5 — ось п’ятірка, що найкраще відображає смаки українців.

Volkswagen Golf: чемпіон рівнин і Карпат

Найпопулярніший легковик країни вкотре підтвердив свій статус універсала для всіх випадків життя.

У дев’яти областях саме Volkswagen Golf став лідером — від Поділля до Карпат.

Його найчастіше реєстрували мешканці Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Причина проста: Golf — це «європейське авто без понтів». Міцний, економний і зручний. На ринку можна знайти як старенький другий Golf за $500, так і новий восьмий — за близько $30 тисяч.

До того ж є навіть електрична версія e-Golf — бонус для тих, хто вже дивиться у майбутнє.

Daewoo Lanos: народна класика без пенсії

Якщо Golf — символ універсальності, то Lanos — синонім виживання. У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях саме цей «народний герой» очолив рейтинги.

Його не люблять — його просто не можна не купити. Дешевий, знайомий, невибагливий до палива та сервісу. Запчастини є скрізь, ремонт — «на коліні». І головний аргумент власників: «Зате без кредиту».

Skoda Octavia: чеський розум із німецьким корінням

Там, де люди рахують гроші, але цінують комфорт, на першому місці — Skoda Octavia. Вона стала найпопулярнішою у Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Це вибір прагматиків: великий багажник, економні дизелі, перевірена техніка. Octavia вже давно перестала бути просто «дешевою альтернативою Golf», ставши самостійним символом практичності.

Volkswagen Passat: спокій без експериментів

Житомирська, Миколаївська області та Київ зробили ставку на Passat — автомобіль, що давно заслужив репутацію «вічної класики».

Він як хороший костюм: не кричить, але завжди доречний. Просторий, універсальний, комфортний — ідеальний вибір для тих, хто цінує спокій і стабільність.

Passat однаково добре виглядає біля офісу, школи чи дачі. Він — мов старший брат Golf: не такий гнучкий у місті, але завжди тримає марку.

BMW X5: одеський акцент

І нарешті Одеса — місто, де навіть економія має вигляд розкоші. Тут найпопулярнішим став BMW X5 — вибір тих, хто не просто їздить, а робить це з апломбом. Цей кросовер — символ статусу, який говорить голосніше за водія.

Підсумок

Вересень 2025 року підтвердив: український вторинний ринок — це стабільність у чистому вигляді.

Покупці обирають знайоме, перевірене й надійне.

Golf і Lanos — два полюси одного феномена: любові до простоти. Octavia і Passat — баланс між розумом і престижем. А Одеса — як завжди, трохи окремо, трохи дорожче, і завжди з характером. Інформація з тимчасово окупованих територій Луганщини та Криму відсутня.