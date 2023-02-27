В 2022 году Львовщина стала лидером среди других областей Украины, в которой чаще всего покупали свежевывезенные из-за границы автомобили. То есть парк автомобилей в этой области обновляется лучше всего.

Если говорить о внутренних перепродажах подержанных автомобилей, то Львовская область только на пятом месте.

Эксперты Института исследований авторынка подробно изучили, что происходило в регионе в течение 2022 года, как изменились цены на авто, составили рейтинг самых популярных моделей Львовщины и пообщались с местным автобизнесом.

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Динамика продаж во Львовской области.

Всего на Львовщине в течение 2022 года приобрели 110,8 тысяч легковушек с пробегом, что составило 9,9% от всех подержанных авто, приобретенных в прошлом году.

При этом 53% всех автомобилей составили импортные подержанные авто из-за рубежа (58,8 тыс.), остальные 47% — внутренние перепродажи. Достичь таких показателей удалось благодаря так называемому нулевой растаможке: например, в мае и июне доля свежепригнанных автомобилей в продажах составляла 77,9% и 73,4% соответственно. После возвращения таможенных платежей этот показатель резко снизился и по состоянию на январь 2023 года составляет 25,5% — это меньше за последние 12 месяцев.



Динамика продаж подержанных авто во Львовской области на протяжении января 2022 – января 2023

Количество сделок купли-продажи за год также изменялось. До начала полномасштабного вторжения ежемесячно во Львовской области покупали в среднем 6,5-7,5 тысячи подержанных легковушек. Максимальные продажи были зафиксированы в мае и июне: 18,8 и 18,7 тысяч соответственно, благодаря той же «нулевой» растаможке. Сразу после отмены этого закона объемы продаж стали уменьшаться, но в январе-2023 достигли минимума: 6 тысяч сделок. Меньше было только в тревожном марте, когда Сервисные центры МВД временно не работали.

Больше регистрационных операций по первой регистрации «свежепригнанных» легковушек и внутренних перепродаж во Львовской области провели в территориальных сервисных центрах МВД № 4641 во Львове (32,9 тыс.), № 4649 в с. Зимняя вода Пустомытовского района (16,3 тыс.) и №4645 в г. Стрый (11,3 тыс.).

Какой тип горючего в автомобилях выбирают на Львовщине

На внутреннем рынке по итогам 2022 года 45,5% приобретенных подержанных автомобилей были с дизельным двигателем. Еще 39,8% были бензиновыми (20,7 тысячи), 12,1% оборудованы ГБО, 1,1% гибридными. Суммарно они составили 51% общего количества сделок. Что касается других типов горючего, то электромобили составили 1,4% от общего количества, а работают исключительно на газе — 0,2%.



Структура внутренних перепродаж и импорта подержанных легковушек с точки зрения горючего во Львовской области, 2022 год

Из-за границы чаще всего привозили дизельные автомобили: в 59,9% случаев. Подержанные бензиновые в 2022 году импортировали 32,7% от общего количества, с ГБО — 3,6%, гибридных — 1,3%, а 0,1% были «газовыми». Электромобилей из-за границы пригнали 2,5%.

Топ-15 подержанных легковушек на внутреннем рынке во Львовской области

Первенство во Львовской области, как и в общеукраинском рейтинге, занимает Volkswagen Passat (2,5 тыс. шт.). Однако дальше видны интересные тенденции. Так, модели Lanos и Sens на Львовщине не так популярны, как в некоторых других регионах, и занимают восьмое место в рейтинге.

Вместо этого второе место занял Volkswagen Golf (2,1 тыс.). Также в списке отсутствует ВАЗ 2109/99, в общенациональном рейтинге занимающий седьмое место, и Chevrolet Aveo (12 место в Украине). То есть, на Львовщине предпочитают подержанные легковушки европейских автопроизводителей.

Средний возраст машин на внутреннем рынке составляет 14,1 года. При этом самой «молодой» моделью среди 15 самых популярных оказался Ford Focus со средним возрастом 11,6 года, самым старшим — Mercedes-Benz E-Classe (18,1 года в среднем).



Самые популярные подержанные автомобили среди внутренних перепродаж во Львовской области, 2022 год

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Топ-15 подержанных легковушек из-за границы во Львовской области

Лидером предпочтений Львовщины среди «свежепригнанных» подержанных легковушек в течение 2022 года, как и в целом по Украине, стал Volkswagen Passat (3,4 тыс.). В целом, весь рейтинг Львовской области мало чем отличается от общенациональных тенденций. Большинство составляют легковые автомобили из стран Европейского Союза, а их средний возраст зафиксирован на уровне 12,1 года.

Самым «младшим» стал Nissan Qashqai (возраст 11,3 года в среднем), а самым «старшим» — Volkswagen Golf (средний возраст 16,1 года).



Самые популярные подержанные автомобили среди импортных подержанных авто во Львовской области, 2022 год

Как изменились цены на авто во Львовской области

Как показывают исследования на основе данных Automoto.ua, в 2022 году средняя стоимость подержанных легковушек, продаваемых в интернете на территории Львовской области, составила $6 350.

В общем, цены на авто, даже учитывая все непростые вызовы военного времени, были достаточно стабильными. Самая низкая средняя стоимость легковых автомобилей была в апреле 2022 года ($6 тысяч), а самой высокой — в марте ($6 700). Последнее было связано с тем, что с рынка исчезли самые дешевые предложения, поэтому на фоне этого средняя стоимость выросла.



Динамика изменения средней цены на подержанные легковушки, продаваемые в интернете во Львовской области, 2022 год. Данные: Automoto.ua

По состоянию на январь 2023 года средняя стоимость автомобилей в интернете фактически вернулась к показателям начала 2022 года: $6470. Однако, поскольку существенно изменился курс валют, а большинство украинцев получают доходы в гривне, покупательная способность снизилась: теперь в гривневом эквиваленте на покупку того же авто нужно больше средств.

По сравнению с началом прошлого 2022 года, средняя стоимость снизилась у всех 5 самых популярных автомобилей Львовской области. Низшей она была во время действия так называемого «нулевой» растаможки в течение мая-июня. При этом средний возраст этих моделей существенно не изменился, то есть речь не идет об их удешевлении в результате старения.

Volkswagen Passat (с $7999 до $7 200) Volkswagen Golf (с $5 028 до $4 750) Skoda Octavia ($7 375 до $7 200) Ford Focus ($6 599 до $6 350) Opel Astra ($5 999 до $5 500)

Что думает автобизнес Львовщины

По мнению директора крупнейшего авторынка Львовщины CARBAZAR Алексея Леньо, в январе продажи упали ориентировочно на 20%. Продавцы на рынке предлагают много свежепригнанных подержанных автомобилей из-за рубежа, поэтому объемы торговли напрямую зависят от условий импорта. Лучшие показатели были во время действия так «нулевой» растаможки, после возврата налогов активность на рынке упала.

Кроме этого, негативно влияет и ситуация в странах ЕС: цены на подержанные автомобили там продолжают расти, очень часто импорт машины из-за границы выходит дороже, чем покупка такой же модели на внутреннем рынке. Однако, если автомобиль в хорошем техническом состоянии, с подтвержденным пробегом и хорошей комплектацией, покупают его довольно быстро, говорят представители CARBAZAR.

По наблюдениям компании, сегодня посетители львовского авторынка больше всего интересуются кроссоверами с автоматической КП стоимостью $10-15 тысяч. При этом покупают как бензиновые, так и дизельные модели, однако в основном из стран Европы. Спросом пользуются Nissan Qashqai, Mazda CX-5, KIA Sportage, Peugeot 3008.

Среди сегмента легковых автомобилей наибольшая активность в ценовом диапазоне $7-8 тысяч, такие как Renault Laguna, Ford Focus, Volvo V50, Skoda Octavia и Renault Megane. Из минивэнов львовяне интересуются Renault Scenic и Grand Scenic, Volkswagen Touran и Peugeot 5008, стоимостью до $8,5 тысячи.

По словам CEO компании West Auto Hub Юлии Рыковской, сейчас действительно заметны существенные изменения в структуре импорта, если сравнивать с периодом нулевой растаможки. Большинство сегодня уже не составляют обычные легковушки доступной ценовой категории.

Из-за временной остановки работы украинских портов автомобили из Америки прибывают транзитом через Литву и Польшу. Отсутствие налогов способствует активному импорту электромобилей – как из Европы, так и из США и Китая. Также из-за границы привозят много седельных тягачей с пробегом и полуприцепы к ним.