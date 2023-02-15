Зараз на українських сайтах оголошень з продажу вживаних авто є чимало пропозицій недорогих автомобілів з автоматичною коробкою передач. Спробуємо розібратись, які з них привабливі, а які краще пропустити поза увагою.

З бюджетом у 2-3 тисячі доларів можна знайти пристойний варіант першого автомобіля з автоматичною коробкою передач. Проте варто пам’ятати, що усі пропозиції у цьому ціновому сегменті вже далеко не нові, тому на утримання таких автомобілів потрібно буде витрачати не тільки гроші, але й час.

Втім, ремонт та обслуговування олдскульних машин у багатьох випадках обходиться не так вже й дорого, якщо порівнювати зі сучасними авто.

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Повнорозмірні седани з 90-х

Переважна більшість пропозицій у нижньому ціновому сегменті – це великі седани 90-х років випуску з двигунами об’ємом як мінімум 2 літри. Найбільша проблема таких машин – велика витрата пального. Навіть якщо машина вже обладнана ГБО, витрати на пальне усе одно будуть досить високими. Якщо ж мова йде старі авто з двигунами більше двох літрів, то це справжні “ненажери” пального.

Що стосується технічної частини, то тут все на 99% залежить від стану конкретного екземпляра. Якщо кузов автомобіля не понівечений іржею, двигун не димить і рідини з нього не капають, то це вже непоганий варіант. Загалом про витривалість машин з 90-х ходять легенди, і вони мають під собою підґрунтя. Зрештою, кожен з таких автомобілів вже проїздив близько 30 років, що заслуговує на повагу.

Що ж стосується самих автоматичних коробок передач, то у більшості випадків на старих авто стоять класичні гідромеханічні автомати, які при належному обслуговуванні та адекватній експлуатації дуже надійні. Вчасна заміна робочої рідини та «неспортивне» водіння без застягань у снігу та багнюці роблять звичайні гідромеханічні автомати майже вічними.

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Малюки

Daewoo Matiz, Chery QQ, Opel Corsa, Renault Clio та інші подібні варіанти – дуже непогані кандидати на роль першого автомобіля для міської експлуатації. Особливо їх полюбляють представниці прекрасної статі. Більшість з таких машин у бюджеті до $3 тисяч буде початку або навіть середини 2000-х років випуску і в цілому стан таких екземплярів зазвичай кращий, ніж у легенд з 90-х.

Утримання таких машин зазвичай недороге. Запчастини коштують дешево, та й роботи з обслуговування й ремонту не стануть причиною спустошення бюджету. З необхідним інструментом та мінімальними навичками автослюсаря більшість операцій у них можна робити самостійно.

Що стосується самих автоматичних трансмісій, то тут все майже так, як у старших “колег”. Єдине виключення – автомобілі французьких брендів з коробкою під маркуванням DP0. Ненадійним у ній є блок соленоїдів (електромагнітних клапанів, які керують потоками робочої рідини).

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Smart Fortwo

Цей малюк на перший погляд виглядає ідеальним кандидатом на роль першого автомобіля. Пропозицій у зазначеному бюджеті досить багато. Він досить економічний, жвавий та зручний для міста. Втім, його важко назвати доступним в утриманні – запчастини недешеві, а в обслуговуванні є певна специфіка. Інший прикрий момент – скромний ресурс двигуна. Зазвичай “Смарти” вимагають серйозних вкладень після 100-130 тисяч кілометрів пробігу.

Висновки

У сегменті недорогих автомобілів з автоматом головну роль відіграватиме стан конкретного екземпляра. Для тих, хто не дуже добре розуміється на машинах, не зайвим буде скористатись послугами спеціаліста з підбору авто. Такі експерти здатні точно визначити технічний стан та історію авто і вміють дуже добре торгуватись. Їх послуги не такі вже й дорогі, вони частково компенсуються вторгованою знижкою.

Ще один важливий плюс таких авто – невисока ціна машини і як наслідок невелике її зниження з часом. Можна купити автомобіль за $3 тисячі, проїздити на ньому рік або декілька та продати майже за такі самі гроші.

Врахуйте, що недорогий автомобіль з автоматичною трансмісією часто використовують як «учбовий», щоб отримати досвід водіння на машині, яку не дуже шкода. Тому він може мати багато дрібних пошкоджень кузова, часто недбало зафарбованих.