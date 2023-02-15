Сейчас на украинских сайтах объявлений по продаже б/у авто есть немало предложений недорогих автомобилей с автоматической коробкой передач. Попробуем разобраться, какие из них привлекательны, а какие лучше упустить без внимания.

С бюджетом в 2-3 тысяч долларов можно найти приличный вариант первого автомобиля с автоматической коробкой передач. Однако следует помнить, что все предложения в этом ценовом сегменте уже далеко не новые, поэтому на содержание таких автомобилей нужно будет тратить не только деньги, но и время.

Впрочем, ремонт и обслуживание олдскульных машин во многих случаях обходится не так уж дорого, если сравнивать с современными авто.

Читайте также: Недорогие минивэны: купить минивэн б/у в Украине.

Полноразмерные седаны из 90-х

Большинство предложений в нижнем ценовом сегменте – это большие седаны 90-х годов выпуска с двигателями объемом как минимум 2 литра. Самая большая проблема таких машин – большой расход горючего. Даже если машина уже оборудована ГБО, расходы на горючее все равно будут достаточно высокими. Если же речь идет подержанные авто с двигателями более двух литров, то это настоящие "обжоры" горючего.

Что касается технической части, то здесь все на 99% зависит от состояния конкретного экземпляра. Если кузов автомобиля не изуродован ржавчиной, двигатель не дымит и жидкости из него не капают, то это уже неплохой вариант. В общем, о выносливости машин с 90-х ходят легенды, и они имеют под собой почву. В конце концов, каждый из таких автомобилей уже проезжал около 30 лет, что заслуживает уважения.

Что же касается самых автоматических коробок передач, то в большинстве случаев на подержанных авто стоят классические гидромеханические автоматы, которые при надлежащем обслуживании и адекватной эксплуатации очень надежны. Временная замена рабочей жидкости и неспортивное вождение без затяжек в снегу и грязи делают обычные гидромеханические автоматы почти вечными.

Также интересно топ-5 бессметрных внедорожников из 90-х

Малыши

Daewoo Matiz, Chery QQ, Opel Corsa, Renault Clio и другие подобные варианты – очень хорошие кандидаты на роль первого автомобиля для городской эксплуатации. Особенно их любят представительницы прекрасного пола. Большинство из таких машин в бюджете до $3 тысяч будет начала или даже середины 2000-х годов выпуска и в целом состояние таких экземпляров обычно лучше, чем у легенд из 90-х.

Содержание таких машин обычно недорогое. Запчасти стоят дешево, да и работы по обслуживанию и ремонту не станут причиной разорения бюджета. С необходимым инструментом и минимальными навыками автослесаря большинство операций в них можно делать самостоятельно.

Что касается самых автоматических трансмиссий, то здесь все почти так же, как у старших коллег. Единственное исключение – автомобили французских брендов с коробкой под маркировкой DP0. Ненадежен в ней блок соленоидов (электромагнитных клапанов, управляющих потоками рабочей жидкости).

Также интересно как быстро вывести из строя автоматическую коробку передач

Smart Fortwo

Этот малыш на первый взгляд смотрится идеальным кандидатом на роль первого автомобиля. Предложений в указанном бюджете достаточно много. Он достаточно экономичен, оживлен и удобен для города. Впрочем, его трудно назвать доступным в содержании – запчасти недешевые, а в обслуживании есть определенная специфика. Другой досадный момент – скромный ресурс двигателя. Обычно Смарты требуют серьезных вложений после 100-130 тысяч километров пробега.

Выводы

В сегменте недорогих автомобилей с автоматом главную роль будет играть состояние конкретного экземпляра. Для тех, кто не очень хорошо разбирается в машинах, не лишним будет воспользоваться услугами специалиста по подбору авто. Такие эксперты способны точно определить техническое состояние и историю авто и умеют хорошо торговаться. Их услуги не так уж дороги, они частично компенсируются вырученной скидкой.

Еще один важный плюс таких авто – невысокая цена машины и как следствие небольшое ее понижение со временем. Можно купить автомобиль за $3 тысячи, проезжать на нем год или несколько и продать почти за такие же деньги.

Учтите, что недорогой автомобиль с автоматической трансмиссией часто используют в качестве «учебного», чтобы получить опыт вождения на машине, которую не очень жалко. Поэтому он может иметь много мелких повреждений кузова, часто небрежно окрашенных.