Серед основних технічних параметрів автомобіля, окрім типу двигуна і коробки передач, не менш важливим є тип приводу — передній, задній чи повний. У кожного із трьох варіантів є свої переваги й недоліки, і це впливає на рішення покупця під час вибору моделі машини.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, якому приводу надають перевагу українці під час продажу вживаних авто в інтернеті, та як змінювалися вподобання протягом останнього року.

Основою аналізу стали оголошення продажу агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу всіх автомобілів зі 100 автосайтів в Україні. Виявилося, що вподобання українців досить стабільні.

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Передньоприводних авто найбільше

На початку року, у січні 2022 року, більшість легкових автомобілів, що продавалися в інтернеті, були передньоприводними — 85,5% від загальної кількості оголошень. Повноприводних авто було 9,9%, а із приводом на задню вісь — лише 4,6%. У лютому частка передньоприводних легковиків сягнула максимуму (85,8%), а задньоприводних — мінімуму (4,4%).



Динаміка часток оголошень продажу легкових авто за типом приводу протягом січня 2022 - січня 2023 року

Помітні зміни почали відбуватися з травня 2022 року, що співпадає із початком дії так званого «нульового» розмитнення, коли в Україну потрапило понад 200 тисяч вживаних авто з-за кордону. Частка передньоприводних авто почала поступово скорочуватися, натомість почали зростати частки повно- та передньоприводних машин.

Цікаво, що частка легковиків у продажі з приводом на передню вісь скорочується уже третій місяць поспіль, паралельно зростають частки задньоприводних та авто 4×4: 14,8% та 15,1% відповідно. Це максимальні показники за останні 12 місяців.

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Задньоприводні авто найстарші

Під час аналізу пропозицій продажу виявилося, що середній вік автомобілів суттєво відрізняється в залежності від типу приводу. Найстаршими виявилися задньоприводні авто, при цьому їх середній вік зростає уже три місяці поспіль разом. Так, у січні-2022 цей показник був на рівні 21,4 року, а у січні-2023 — вже 27,2 року.

Така ситуація пов’язана зі зростанням частки продажів старіших авто радянського та російського виробництва, котрі в основному виготовляли саме з заднім приводом.

Середній вік легковиків із приводом на передню вісь на початку 2022 року складав 16,9 року, був максимально низьким у липні 2022 року внаслідок появи на ринку великої кількості «свіжопригнаних» авто під «нульове» розмитнення (15,7 року). Згодом почав зростати, протягом вересня-листопада 16,7 року, а в січні-2023 повернувся до показника 16,9 року.



Динаміка середнього віку легковиків в оголошеннях продажу за типом приводу протягом січня 2022 - січня 2023 року

"Наймолодшими" виявилися повноприводні легковики. При цьому їх середній вік був досить стабільним протягом першої половини 2022 року, почав зростати у листопаді та в січні сягнув максимального показника: 13,3 року.

Повноприводні авто найдорожчі

На початку 2022 року середня медіанна ціна задньоприводних та передньоприводних авто була майже одинаковою: $5 600 та $5 500 відповідно. Повноприводні легковики коштували в середньому $15 750; протягом останніх 12 місяців їх середня ціна зменшувалася, та у січні 2023 року склала $12 614.

Середня вартість передньоприводних машин також дещо зменшилася: до $4 900 в січні-2023, проте цінові коливання не були такими суттєвими, як в інших двох категорій.



Динаміка середньої ціни легковиків в оголошеннях продажу за типом приводу протягом січня 2022 - січня 2023 року

Проте найпомітніше змінювався цей показник у машин із заднім приводом: спочатку вона зросла із $5 200 в лютому до $6 500 у травні, потім почала поступово знижуватися, і за підсумками січня склала $1 800. Подорожчання таких авто також співпало із початком дії «нульового» розмитнення, тому підняття середньої вартості у машин із заднім приводом також може бути його наслідком: на ринок потрапили бренди західних виробників із такою конструкцією — зокрема, Mercedes-Benz та BMW.

Після того, як податки на імпорт повернули, баланс змістився: зараз більшість задньоприводних авто — це моделі ВАЗ, ГАЗ, Москвич тощо.

Який привод обирають в регіонах

Найбільша частка легковиків із переднім приводом, якщо відкинути охоплені активними бойовими діями Луганську та Донецьку області, виявилася у Запорізькій (88,2%), Херсонській (88,2%) та Чернігівській областях (87%).

Частка автомобілів із заднім приводом виявилася найбільшою у Чернівецькій (9,4%), Одеській (9,1%) та Миколаївській (9%) областях, а найбільше повноприводних машин нарахували у Києві та Київській області (17,3%), Одеській (14,1%) та Львівській (13,8%) областях.



Частка легковиків в оголошеннях продажу за типом приводу в регіонах протягом січня 2022 - січня 2023 року

Цікаво, що прослідковується чітка залежність: частка повноприводних машин, середня вартість яких суттєво більша за інші, найбільша в тих областях, у яких продають найдорожчі авто.

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Топ-15 передньоприводних авто

У топ-15 передньоприводних автомобілів потрапила більшість найпопулярніших моделей на українському авторинку, адже передній привод — найбільш масовий в сучасному автомобілебудівництві.

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia ВАЗ 2109/21099 Daewoo Lanos Renault Megane Opel Astra Ford Focus Skoda Fabia Opel Vectra Chevrolet Aveo Audi A6 Toyota Camry Audi A4 Mazda 6

Топ-15 задньоприводних авто

Задній привод автомобілів найменш поширений в сучасному модельному ряді більшості автовиробників. Тому до переліку потрапили в основному BMW та Mercedes-Benz, а також майже усі моделі класичних російсько-радянських ВАЗів: від 2101 до 2107.

BMW 5 Series BMW 3 Series Mercedes-Benz E-Class ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Opel Omega ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series ВАЗ 2103

Топ-15 повноприводних авто

Оскільки середня вартість повноприводних автомобілів найвища, то й до переліку моделей потрапили дорожчі та новіші моделі. В основному — позашляховики та кросовери, які сьогодні в Україні є найпопулярнішим сегментом серед нових легковиків.