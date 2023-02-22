Среди основных технических параметров автомобиля, кроме типа двигателя и коробки передач, не менее важен тип привода — передний, задний или полный. Каждый из трех вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и это влияет на решение покупателя при выборе модели машины.

Эксперты Института исследований авторынка определили, какой привод предпочитают украинцы во время продажи подержанных авто в интернете, и как менялись предпочтения в течение последнего года.

Основой анализа стали объявления продажи агрегатора Automoto.ua, собирающего объявления продажи всех автомобилей из 100 автосайтов в Украине. Оказалось, что предпочтения украинцев достаточно стабильны.

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Переднеприводных больше всего

В начале года, в январе 2022 года, большинство легковых автомобилей, продававшихся в интернете, были переднеприводными — 85,5% от общего количества объявлений.

Полноприводных автомобилей было 9,9%, а с приводом на заднюю ось — всего 4,6%. В феврале доля переднеприводных легковых автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных — минимума (4,4%).


Динамика долей объявлений продажи легковых авто по типу привода в течение января 2022 – января 2023 года.

Заметные изменения начали происходить с мая 2022 года, что совпадает с началом действия так называемой «нулевой» растаможки, когда в Украину попало более 200 тысяч подержанных автомобилей из-за границы. Доля переднеприводных авто начала постепенно сокращаться, зато начали расти доли полно- и переднеприводных машин.

Интересно, что доля легковых автомобилей в продаже с приводом на переднюю ось сокращается уже третий месяц подряд, параллельно растут доли заднеприводных и авто 4×4: 14,8% и 15,1% соответственно. Это максимальные показатели за последние 12 месяцев.

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Заднеприводные – самые старые

При анализе предложений продаж оказалось, что средний возраст автомобилей существенно отличается в зависимости от типа привода. Старшими оказались заднеприводные машины, при этом их средний возраст растет уже три месяца подряд. Так, в январе-2022 этот показатель был на уровне 21,4 года, а в январе-2023 уже 27,2 года.

Такая ситуация связана с ростом доли продаж более старых автомобилей советского и российского производства, которые в основном производились именно с задним приводом.

Средний возраст легковушек с приводом на переднюю ось в начале 2022 года составлял 16,9 года, был максимально низким в июле 2022 года в результате появления на рынке большого количества свежепригнанных автомобилей под нулевую растаможку (15,7 года). Впоследствии начал расти в течение сентября-ноября 16,7 года, а в январе-2023 вернулся к показателю 16,9 года.


Динамика среднего возраста легковых автомобилей в объявлениях продаж по типу привода в течение января 2022 - января 2023 года

"Младшими" оказались полноприводные легковушки. При этом их средний возраст был достаточно стабильным в течение первой половины 2022 года, начал расти в ноябре и в январе достиг максимального показателя: 13,3 года.

Полноприводные авто самые дорогие

В начале 2022 года средняя медианная цена заднеприводных и переднеприводных автомобилей была почти одинаковой: $5 600 и $5 500 соответственно. Полноприводные легковушки стоили в среднем $15 750; за последние 12 месяцев их средняя цена уменьшалась, и в январе 2023 года составила $12 614.

Средняя стоимость переднеприводных машин также несколько уменьшилась: до $4 900 в январе-2023, однако ценовые колебания не были столь существенными, как у других двух категорий.


Динамика средней цены легковушек в объявлениях продаж по типу привода в течение января 2022 - января 2023 года

Однако заметнее всего менялся этот показатель у машин с задним приводом: сначала она выросла с $5 200 в феврале до $6 500 в мае, потом начала постепенно снижаться, и по итогам января составила $1 800. Удорожание таких авто также совпало с началом действия «нулевого» растаможки, поэтому повышение средней стоимости у машин с задним приводом также может быть его следствием: на рынок попали бренды западных производителей с такой конструкцией — в частности, Mercedes-Benz и BMW.

После того как налоги на импорт вернули, баланс сместился: сейчас большинство заднеприводных автомобилей – это модели ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д.

Какой повод выбирают в регионах

Наибольшая доля легковых автомобилей с передним приводом, если отбросить охваченные активными боевыми действиями Луганскую и Донецкую области, оказалась в Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областях (87%).

Доля автомобилей с задним приводом оказалась самой большой в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях, а больше полноприводных машин насчитали в Киеве и Киевской области (17,3%), Одесской (14,1%) и Львовской (13,8%) областях.


Доля легковушек в объявлениях продаж по типу привода в регионах в течение января 2022 – января 2023 года

Интересно, что прослеживается четкая зависимость: доля полноприводных машин, средняя стоимость которых существенно больше других, наибольшая в тех областях, где продают самые дорогие авто.

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Топ-15 переднеприводных авто

В топ-15 переднеприводных автомобилей попало большинство самых популярных моделей на украинском авторынке, ведь передний привод – самый массовый в современном автомобилестроении.

  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Skoda Octavia
  4. ВАЗ 2109/21099
  5. Daewoo Lanos
  6. Renault Megane
  7. Opel Astra
  8. Форд Фокус
  9. Skoda Fabia
  10. Opel Vectra
  11. Chevrolet Aveo
  12. Audi A6
  13. Toyota Camry
  14. Audi A4
  15. Мазда 6

Топ-15 заднеприводных авто

Задний привод автомобилей менее распространен в современном модельном ряду большинства автопроизводителей. Поэтому в список попали в основном BMW и Mercedes-Benz, а также почти все модели классических российско-советских ВАЗов: от 2101 до 2107.

  1. BMW 5 Series
  2. BMW 3 Series
  3. Mercedes-Benz E-Class
  4. ВАЗ 2106
  5. ВАЗ 2107
  6. ВАЗ 2101
  7. Mercedes-Benz C-Class
  8. Mercedes-Benz Vito
  9. Mercedes-Benz Sprinter
  10. Opel Omega
  11. ВАЗ 2105
  12. ВАЗ 2104
  13. Mercedes-Benz S-Class
  14. BMW 7 Series
  15. ВАЗ 2103

Топ-15 полноприводных авто

Поскольку средняя стоимость полноприводных автомобилей самая высокая, то и в список моделей попали более дорогие и более новые модели. В основном — внедорожники и кроссоверы, которые сегодня в Украине являются самым популярным сегментом новых легковых автомобилей.

  1. Mitsubishi Outlander
  2. Audi Q7
  3. Honda CR-V
  4. Hyundai Tucson
  5. BMW 5 Series
  6. Subaru Forester
  7. Nissan X-Trail
  8. BMW 3 Series
  9. Mercedes-Benz S-Class
  10. Subaru Outback
  11. Subaru Legacy
  12. Mercedes-Benz E-Class
  13. Lexus LX
  14. Toyota Highlander
  15. Land Rover Range Rover Sport