У 2022 році Львівщина стала лідером серед інших областей України, в якій найчастіше купували свіжоввезені з-за кордону автомобілі. Тобто парк автомобілів в цій області оновлюється найкраще.

Якщо говорити про внутрішні перепродажі вживаних автомобілів, то Львівська область лише на п'ятому місці.

Експерти Інституту досліджень авторинку детально вивчили, що відбувалося в регіоні протягом 2022 року, як змінилися ціни на авто, склали рейтинг найпопулярніших моделей Львівщини та поспілкувалися з місцевим автобізнесом.

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Динаміка продажів у Львівській області

Загалом на Львівщині протягом 2022 року придбали 110,8 тисячі легковиків з пробігом, що склало 9,9% від усіх вживаних авто, придбаних минулого року.

При цьому 53% від усіх авто склали імпортні вживані авто з-за кордону (58,8 тис.), решта 47% — внутрішні перепродажі. Досягнути таких показників вдалося завдяки так званому «нульовому» розмитненню: наприклад, у травні та червні частка «свіжопригнаних» авто у продажах складала 77,9% та 73,4% відповідно. Після повернення митних платежів цей показник різко знизився та станом на січень 2023 року складає 25,5% — це найменше за останні 12 місяців.



Динаміка продажів вживаних авто у Львівській області протягом січня 2022 – січня 2023

Кількісно кількість угод купівлі-продажу протягом року також змінювалася. До початку повномасштабного вторгнення щомісячно у Львівській області купували в середньому 6,5-7,5 тисячі вживаних легковиків. Максимальні продажі були зафіксовані у травні та червні: 18,8 та 18,7 тисячі відповідно, завдяки тому ж «нульовому» розмитненню. Одразу після скасування цього закону об’єми продажів стали зменшуватися, та у січні-2023 досягли мінімуму: 6 тисяч угод. Менше було лише у тривожному березні, коли Сервісні центри МВС тимчасово не працювали.

Найбільше реєстраційних операцій з першої реєстрації «свіжопригнаних» легковиків та внутрішніх перепродажів у Львівській області провели у територіальних сервісних центрах МВС № 4641 у Львові (32,9 тис.), № 4649 в с. Зимна вода Пустомитівського району (16,3 тис.) та № 4645 в м. Стрий (11,3 тис.).

Який тип пального в автомобілях обирають на Львівщині

На внутрішньому ринку за підсумками 2022 року 45,5% придбаних вживаних автомобілів були з дизельним двигуном. Ще 39,8% були бензиновими (20,7 тисячі), 12,1% — обладнані ГБО, 1,1% — гібридними. Сумарно вони склали 51% від загальної кількості угод. Щодо інших типів пального, то електромобілі склали 1,4% від загальної кількості, а машини двигунами, що працюють виключно на газі — 0,2%.



Структура внутрішніх перепродажів та імпорту вживаних легковиків з точки зору пального у Львівській області, 2022 рік

З-за кордону найчастіше привозили дизельні авто: у 59,9% випадків. Вживаних бензинових авто у 2022 році імпортували 32,7% від загальної кількості, авто з ГБО — 3,6%, гібридних — 1,3%, а 0,1% були «газовими». Електромобілів з-за кордону було 2,5%.

Топ-15 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у Львівській області

Першість у Львівській області, як і в загальноукраїнському рейтингу, займає Volkswagen Passat (2,5 тис. шт.). Проте далі помітні цікаві тенденції. Так, моделі Lanos і Sens на Львівщині не такі популярні, як в деяких інших регіонах, та займають аж восьме місце в рейтингу.

Натомість другу сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,1 тис.). Також в переліку відсутній ВАЗ 2109/99, котрий в загальнонаціональному рейтингу займає сьоме місце, та Chevrolet Aveo (12 місце в Україні). Тобто, на Львівщині надають перевагу вживаним легковикам європейських автовиробників.

Середній вік машин на внутрішньому ринку Львівщини складає 14,1 року. При цьому «наймолодшою» моделлю серед 15 найпопулярніших виявився Ford Focus із середнім віком 11,6 року, найстаршим — Mercedes-Benz E-Classe (18,1 року в середньому).



Найпопулярніші вживані авто серед внутрішніх перепродажів у Львівській області, 2022 рік

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Топ-15 вживаних легковиків з-за кордону у Львівській області

Лідером вподобань Львівщини серед «свіжопригнаних» вживаних авто протягом 2022 року, як і загалом по Україні, став Volkswagen Passat (3,4 тис.). Загалом увесь рейтинг Львівської області мало чим відрізняється від загальнонаціональних тенденцій. Більшість складають легковики з країн Європейського Союзу, а їх середній вік зафіксований на рівні 12,1 року.

"Наймолодшим" став Nissan Qashqai (вік 11,3 року в середньому), а «найстаршим» — Volkswagen Golf (середній вік 16,1 року).



Найпопулярніші вживані авто серед імпортних вживаних авто у Львівській області, 2022 рік

Як змінилися ціни на авто у Львівській області

Як показують дослідження на основі даних Automoto.ua, у 2022 році середня вартість вживаних легковиків, котрі продавали в інтернеті на території Львівської області, склала $6 350.

Загалом ціни на авто, навіть враховуючи усі непрості виклики воєнного часу, були досить стабільними. Найнижчою середня вартість легковиків була у квітні 2022 року ($6 тисяч), а найвищою — у березні ($6 700). Останнє було пов’язане із тим, що з продажу зникли найдешевші пропозиції продажу, тож на фоні цього середня вартість зросла.



Динаміка зміни середньої ціни на вживані легковики, які продавали в інтернеті у Львівській області, 2022 рік. Дані: Automoto.ua

Станом на січень 2023 року середня вартість автомобілів в інтернеті фактично повернулася до показників початку 2022 року: $6 470. Проте, оскільки суттєво змінився курс валют, а більшість українців отримують доходи в гривні, купівельна спроможність знизилася: тепер у гривневому еквіваленті на купівлю того ж авто потрібно більше коштів.

У порівнянні з початком минулого 2022 року, середня вартість знизилась в усіх 5 найпопулярніших авто Львівської області. Найнижчою вона була під час дії так званого «нульового» розмитнення протягом травня-червня. При цьому середній вік цих моделей суттєво не змінився, тобто не йдеться про їх подешевшання внаслідок старіння.

Volkswagen Passat (з $7999 до $7 200) Volkswagen Golf (з $5 028 до $4 750) Skoda Octavia ($7 375 до $7 200) Ford Focus ($6 599 до $6 350) Opel Astra ($5 999 до $5 500)

Що думає автобізнес Львівщини

На думку директора найбільшого авторинку Львівщини CARBAZAR Олексія Леньо, у січні продажі впали орієнтовно на 20%. Продавці на ринку пропонують багато «свіжопригнаних» вживаних автомобілів з-за кордону, тому обсяги торгівлі напряму залежать від умов імпорту. Найкращі показники були у час дії так званого «нульового» розмитнення, після повернення податків активність на ринку впала.

Окрім цього, негативно впливає і ситуація в країнах ЄС: ціни на вживані авто там продовжують зростати, дуже часто імпорт машини з-за кордону виходить дорожчим за купівлю такої ж моделі на внутрішньому ринку. Проте якщо автомобіль у доброму технічному стані, з підтвердженим пробігом та хорошою комплектацією, купують його досить швидко, кажуть представники CARBAZAR.

За спостереженнями компанії, сьогодні відвідувачі львівського авторинку найбільше цікавляться кросоверами з автоматичною КП вартістю $10-15 тисяч. При цьому купують як бензинові, так і дизельні моделі, проте в основному — з країн Європи. Попит мають Nissan Qashqai, Mazda CX-5, KIA Sportage, Peugeot 3008.

Серед сегменту легковиків найбільша активність в ціновому діапазоні $7-8 тисяч, такі як Renault Laguna, Ford Focus, Volvo V50, Skoda Octavia та Renault Megane. З мінівенів львів’яни цікавляться Renault Scenic та Grand Scenic, Volkswagen Touran та Peugeot 5008, усі вартістю до $8,5 тисячі.

За словами CEO компанії West Auto Hub Юлії Риковської, зараз дійсно помітні суттєві зміни в структурі імпорту, якщо порівнювати із періодом «нульового» розмитнення. Більшість сьогодні уже не складають звичайні легковики доступної цінової категорії.

Через тимчасову зупинку роботи українських портів, автомобілі з Америки прибувають транзитом через Литву та Польщу. Відсутність податків сприяє активному імпорту електромобілів — як з Європи, так і США та Китаю. Також з-за кордону привозять багато сідлових тягачів з пробігом та напівпричепи до них.