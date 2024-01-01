Какие автомобили покупали в Германии в 2024 году

Машины альтернативного сегмента вышли на показатель 47,6 процента к общему объему новой регистрации. Об этом сообщает KBA, Федеральное управление автомобильного транспорта ФРГ.

Правда, в новом регистрационном балансе за 2024 год количество новых автомобилей с альтернативным двигателем было на 2,7 процента ниже результата предыдущего года.

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Значительно упали регистрации в сегменте машин, оборудованных электроприводом (электрический BEV, plug-in, топливный элемент). Здесь на учет поставлено 572 672 новых автомобиля или 20,3 процента, что на 18,2 процента меньше, чем за аналогичный период.

Инфографика: Авто24 по данным Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ

Также ушли в минус зарегистрированные 380 609 автомобилей с исключительно электрическим источником энергии (BEV) – их на 27,4 процента меньше прошлогоднего. В 2024 году доля электромобилей (BEV) достигла 13,5 процента.

Инфографика: Авто24 по данным Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ

В общем учете регистраций лидерство за брендом VW. Он зарегистрировал 536 888 автомобилей, из которых 116 072 ед. в сегменте альтернативного привода.

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Вторую ступеньку условного пьедестала на немецком рынке занял Mercedes-Benz. Его показатель вдвое ниже – 257 888, из которых 195 556 автомобилей относятся к альтернативному сегменту.

Немного отстал BMW с показателем 232 886 зарегистрированных в ФРГ машин, в т.ч. 165 930 ед. транспорта с альтернативным приводом.