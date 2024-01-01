Які автомобілі купували у Німеччині в 2024 році

Машини альтернативного сегменту вийшли на показник 47,6 відсотка до загального обсягу нової реєстрації. Про це повідомляє KBA, Федеральне управління автомобільного транспорту ФРН.

Щоправда, у новому реєстраційному балансі за 2024 рік кількість нових автомобілів з альтернативним двигуном була на 2,7 відсотка нижче результату попереднього року.

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Значно впали реєстрації у сегменті машин, що обладнані електроприводом (електричний BEV, plug-in, паливний елемент). Тут на облік поставлено 572 672 нових автомобілі або 20,3 відсотка, що на 18,2 відсотка менше, ніж за аналогічний період.

Інфографіка: Авто24 за даними Федерального управління автомобільного транспорту ФРН

Також пішли в мінус зареєстровані 380 609 автомобілів з виключно електричним джерелом енергії (BEV) – їх на 27,4 відсотка менше торішнього. У 2024 році частка електромобілів (BEV) досягла 13,5 відсотка.

Інфографіка: Авто24 за даними Федерального управління автомобільного транспорту ФРН

У загальному обліку реєстрацій лідерство за брендом VW. Він зареєстрував 536 888 автомобілів, з яких 116 072 од. в сегменті альтернативного приводу.

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Другу сходинку умовного п’єдесталу на німецькому ринку посів Mercedes-Benz. Його показник удвічі нижчий – 257 888, з яких 195 556 автівок належать до альтернативного сегменту.

Трішки відстав BMW з показником 232 886 зареєстрованих у ФРН машин, в т.ч. 165 930 од. транспорту з альтернативним приводом.