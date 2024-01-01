Какие автомобили продают в Украине чаще всего

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные агрегатора Automoto.ua, который собирает информацию с основных сайтов о продаже автотехники в Украине, и определили 10 самых популярных марок легковушек, объявлений с которыми было создано больше всего в течение прошлого 2024 года.

Стоит отметить, что эти данные отражают именно структуру предложения, а не спроса, поскольку они получены из массива объявлений всех сайтов о продаже авто в Украине.

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Топ-10 марок в объявлениях

Лидерами рынка оказались две марки: Volkswagen и ВАЗ, количественно они четко контрастируют с остальными.

1. Volkswagen

Средний возраст: 15,8 года

Средний пробег: 245 тыс. км

Средняя цена: $7 200

Количество созданных за год объявлений: 293 618 (18,4% от общего количества)

Volkswagen уже много лет остается лидером украинского рынка. Причиной популярности является репутация бренда прежде всего среди автомехаников. Они советуют эту марку своим клиентам, потенциальным покупателям, как надежную и универсальную, точнее - ремонтопригодную. Кроме того, большое количество авто импортируется из Европы, где Volkswagen является одним из самых массовых брендов.

2. ВАЗ (Lada)

Средний возраст: 28,2 года

Средний пробег: 192 тыс. км

Средняя цена: $1 100

Количество объявлений: 283 952 (17,8% от общего количества)

ВАЗ держится на второй позиции благодаря историческим обстоятельствам. Пока на рынках развитых стран в условиях открытой конкуренции появлялись новые совершенные продукты, в странах соцлагеря в рамках плановой экономики и отсутствия конкуренции (и присутствия дефицита даже устаревших некачественных автомобилей) населению были условно доступны лишь определенные партией модели.

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Среди них продукция Волжского автозавода была наделена наименьшим букетом проблем, поэтому "Лады" и "Жигули" были наиболее желанной покупкой на тогдашнем закрытом рынке. Во времена режима СССР автопарк наполнялся ничем иным, как местными продуктами, в основном ВАЗами. Сейчас, несмотря на немалый возраст (и довольно странное значение среднего пробега в объявлениях, как для машин возрастом около 30 лет) за $1100 можно приобрести авто, которое будет простым в ремонте и способно самостоятельно перемещаться, что завершает описание комплекса причин, почему ВАЗы до сих пор в таком значительном количестве присутствуют в объявлениях на нашем вторичном рынке.

3. BMW

Средний возраст: 15,7 года

Средний пробег: 218 тыс. км

Средняя цена: $10 400

Количество объявлений: 147 954 (9,3% от общего количества)

BMW в этом рейтинге занимает третье место, несмотря на более высокую среднюю цену. Причина - имидж и престиж, связанный с владением автомобилем этого бренда. Даже на старые модели сохраняется спрос из-за их технических характеристик и комфорта. Еще один фактор - доступные авто с американских аукционов, он тоже играет свою роль в популярности той или иной марки на рынке.

Рынок: микс бюджетных и премиум-брендов

Volkswagen и ВАЗ представляют две разные категории: первый - это известный европейский бренд со средним ценовым сегментом, второй - доступный автомобиль для суперминимального бюджета. Именно поэтому они удовлетворяют потребности разных социальных групп.

BMW (а также Audi и Mercedes-Benz, которые количественно не слишком отстают от этой марки), со своей стороны, иллюстрирует стабильность интереса украинских автомобилистов к престижным авто даже на вторичном рынке.

Присутствие в первой десятке объявлений Renault, Ford, Skoda, Opel и Nissan объясняется вполне очевидными факторами: это популярные практичные авто за разумную цену, за что их ценят не только в Украине, но и в тех странах, где они представлены на первичном или вторичном рынках.