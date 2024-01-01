Які авто продають в Україні найчастіше

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані агрегатора Automoto.ua, який збирає інформацію з основних сайтів про продаж автотехніки в Україні, й визначили 10 найпопулярніших марок легковиків, оголошень з якими було створено найбільше впродовж минулого 2024 року.

Варто зазначити, що ці дані відображають саме структуру пропозиції, а не попиту, оскільки вони отримані з масиву оголошень усіх сайтів про продаж авто в Україні.

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Топ-10 марок в оголошеннях

Лідерами ринку виявилися дві марки: Volkswagen та ВАЗ, кількісно вони чітко контрастують з рештою.

1. Volkswagen

Середній вік: 15,8 року

Середній пробіг: 245 тис. км

Середня ціна: $7 200

Кількість створених за рік оголошень: 293 618 (18,4% від загальної кількості)

Volkswagen вже багато років залишається лідером українського ринку. Причиною популярності є репутація бренду насамперед серед автомеханіків. Вони радять цю марку своїм клієнтам, потенційним покупцям, як надійну та універсальну, точніше — ремонтопридатну. Крім того, велика кількість авто імпортується з Європи, де Volkswagen є одним із наймасовіших брендів.

2. ВАЗ (Lada)

Середній вік: 28,2 року

Середній пробіг: 192 тис. км

Середня ціна: $1 100

Кількість оголошень: 283 952 (17,8% від загальної кількості)

ВАЗ тримається на другій позиції завдяки історичним обставинам. Поки на ринках розвинених країн в умовах відкритої конкуренції з’являлися нові досконалі продукти, у країнах соцтабору в рамках планової економіки та відсутності конкуренції (і присутності дефіциту навіть застарілих неякісних автомобілів) населенню були умовно доступні лише визначені партією моделі.

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З поміж них продукція Волзького автозаводу була наділена найменшим букетом проблем, тому «Лади» і «Жигулі» були найбільш бажаною покупкою на тодішньому закритому ринку. За часи режиму СРСР автопарк наповнювався нічим іншим, як місцевими продуктами, здебільшого ВАЗами. Зараз, попри чималий вік (та доволі дивне значення середнього пробігу в оголошеннях, як для машин віком близько 30 років) за $1100 можна придбати авто, яке буде простим у ремонті та здатне самостійно переміщатися, що завершує опис комплексу причин, чому ВАЗи досі у такій значній кількості присутні в оголошеннях на нашому вторинному ринку.

3. BMW

Середній вік: 15,7 року

Середній пробіг: 218 тис. км

Середня ціна: $10 400

Кількість оголошень: 147 954 (9,3% від загальної кількості)

BMW у цьому рейтингу займає третє місце, попри вищу середню ціну. Причина — імідж та престиж, пов’язаний із володінням автомобілем цього бренду. Навіть на старі моделі зберігається попит через їхні технічні характеристики та комфорт. Ще один чинник - доступні авто з американських аукціонів, він теж відіграє свою роль щодо популярності тієї чи іншої марки на ринку.

Ринок: мікс бюджетних і преміум-брендів

Volkswagen і ВАЗ представляють дві різні категорії: перший — це відомий європейський бренд із середнім ціновим сегментом, другий — доступний автомобіль для супермінімального бюджету. Саме тому вони задовольняють потреби різних соціальних груп.

BMW (а також Audi та Mercedes-Benz, які кількісно не надто відстають від цієї марки), зі свого боку, ілюструє стабільність інтересу українських автомобілістів до престижних авто навіть на вторинному ринку.

Присутність у першій десятці оголошень Renault, Ford, Skoda, Opel та Nissan пояснюється цілком очевидними чинниками: це популярні практичні авто за розумну ціну, за що їх цінують не лише в Україні, а й у тих країнах, де вони представлені на первинному чи вторинному ринках.