Нова Lada коштуватиме на болотах 30 тисяч доларів: за що такі гроші

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Lada Aura за 30 тисяч доларів
Через відсутність автомобілів світових брендів на ринку Росії місцеві чиновники не можуть оновлювати свій автопарк. Їм взялись допомогти конструктори “АвтоВАЗу”. Для цього зі звичайного легкового авто В-класу Lada Vesta вони зробили “бізнес-седан” Lada Aura.
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За повідомленням російських ЗМІ, для цього в стандартній Vesta вони збільшили салон – просто подовжили його на 25 см. Так чиновникам має вистачати місця для ніг, адже в стандартну “Лада” вони влізти не можуть. Відповідно, двері довелось теж подовжити.
В салоні Lada Aura встановили крісла зі шкірзамінника, купили на “Алі Експрес” динаміки з більш гучним звучанням (щоб глушити звуки від роботи двигуна та скрипи в салоні). Відповідно до більшої маси автомобіля, довелось підсилити підвіску та встановити кілька матів шумоізоляції.
Всю цю “новинку” тягнутиме 1,8-літровий Evo потужністю 122 кінські сили, який працюватиме в парі з варіатором. Звісно ж, китайського виробництва. Адже росіяни можуть самостійно зробити лише 5-ступеневу “механіку”, яку виробляють з часів СРСР.
Зовні Lada Aura мало чим відрізняється від стандартної Vesta. Фото РИА Новости
Lada Aura поки що матиме дві комплектації. Перша, за 28-30 тисяч доларів, буде пропонуватись для служб таксі. Вона матиме менш “преміальний” салон – з тканини замість шкірзаму, без шумоізоляції та кращих динаміків.
“Люксова” версія за 32,2 тисяч доларів – для чиновників, яких зобов’яжуть купувати ці машини на законодавчому рівні. Швидше за все, російські чиновники використовуватимуть ці авто лише для показу на публіці, адже у звичайному житті вони від західних авто не відмовляться. Нехай навіть вживаних.