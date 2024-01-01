Нова Lada коштуватиме на болотах 30 тисяч доларів: за що такі гроші

Через відсутність автомобілів світових брендів на ринку Росії місцеві чиновники не можуть оновлювати свій автопарк. Їм взялись допомогти конструктори “АвтоВАЗу”. Для цього зі звичайного легкового авто В-класу Lada Vesta вони зробили “бізнес-седан” Lada Aura.

Також цікаво Китайський автопром не збирається будувати заводи в Росії

За повідомленням російських ЗМІ, для цього в стандартній Vesta вони збільшили салон – просто подовжили його на 25 см. Так чиновникам має вистачати місця для ніг, адже в стандартну “Лада” вони влізти не можуть. Відповідно, двері довелось теж подовжити.

В салоні Lada Aura встановили крісла зі шкірзамінника, купили на “Алі Експрес” динаміки з більш гучним звучанням (щоб глушити звуки від роботи двигуна та скрипи в салоні). Відповідно до більшої маси автомобіля, довелось підсилити підвіску та встановити кілька матів шумоізоляції.

Всю цю “новинку” тягнутиме 1,8-літровий Evo потужністю 122 кінські сили, який працюватиме в парі з варіатором. Звісно ж, китайського виробництва. Адже росіяни можуть самостійно зробити лише 5-ступеневу “механіку”, яку виробляють з часів СРСР.

Зовні Lada Aura мало чим відрізняється від стандартної Vesta. Фото РИА Новости

Lada Aura поки що матиме дві комплектації. Перша, за 28-30 тисяч доларів, буде пропонуватись для служб таксі. Вона матиме менш “преміальний” салон – з тканини замість шкірзаму, без шумоізоляції та кращих динаміків.

“Люксова” версія за 32,2 тисяч доларів – для чиновників, яких зобов’яжуть купувати ці машини на законодавчому рівні. Швидше за все, російські чиновники використовуватимуть ці авто лише для показу на публіці, адже у звичайному житті вони від західних авто не відмовляться. Нехай навіть вживаних.