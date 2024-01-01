Китайський автопром не піде в Росію та Індію

Настанова прозвучала під час зустрічі з представниками галузі ще в липні, коли міністерство вказало на ризики від активної діяльності на зовнішніх ринках. В першу чергу відомство звернуло увагу учасників наради на неприпустимість грандіозних вливань в закордонні інвестиції.

Міністерство, як пише Reuters, наказало місцевим автовиробникам не інвестувати в Індію, посилаючись на директиву центрального уряду, «настійно не рекомендувало» інвестувати в Росію та Туреччину, і використовувало більш м’який тон, щоб підкреслити ризики при будівництві заводів в Європі та Таїланді.

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Ймовірно, обережність китайських чиновників виникла не на голому місці. Особливо щодо Росії, торгівлю з якою світовий ринок практично визнав токсичною.

Щодо Європи, то тут китайські автовиробники вже доволі сильно вклалися фінансово й припиняти свої інвестиції у власні заводи не планують, хоча побоювання є. Скажімо, китайська компанія Geely і хоче побудувати заводи Європі, і водночас боїться – надто великі політичні та економічні ризики. Щоправда, Reuters не уточнила, з якого боку ризики – від уряду Китаю чи від країн ймовірного будівництва.

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Саме через “великі політичні та економічні ризики” другий за величиною китайський виробник автомобілів Geely ще не прийняв остаточного рішення щодо запуску виробництва в Європі.

Дехто обрав хитріший хід. Автомобільна компанія Leapmotor вдалася до альтернативної моделі співпраці у формі спільного підприємства з європейськими партнерами. Нещодавно у співпраці зі Stellantis створила СП та розпочала виробництво електромобілів на заводі в Італії.

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Також, як пише Reuters, китайське міністерство пропонує автомобільним компаніям не передавати ключові технології за кордон. Натомість рекомендовано використовувати іноземні заводи для складання транспортних засобів з завезених китайських компонентів.