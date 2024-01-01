Китайский автопром не пойдет в Россию и Индию

Наставление прозвучало во время встречи с представителями отрасли еще в июле, когда министерство указало на риски от активной деятельности на внешних рынках. В первую очередь ведомство обратило внимание участников совещания на недопустимость грандиозных вливаний в зарубежные инвестиции.

Министерство, как пишет Reuters, приказало местным автопроизводителям не инвестировать в Индию, ссылаясь на директиву центрального правительства, "настоятельно не рекомендовало" инвестировать в Россию и Турцию, и использовало более мягкий тон, чтобы подчеркнуть риски при строительстве заводов в Европе и Таиланде.

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Вероятно, осторожность китайских чиновников возникла не на голом месте. Особенно в отношении России, торговлю с которой мировой рынок практически признал токсичной.

Что касается Европы, то китайские автопроизводители уже довольно сильно вложились финансово и прекращать свои инвестиции в собственные заводы не планируют, хотя опасения есть. Скажем, китайская компания Geely и хочет построить заводы в Европе, и одновременно боится – слишком большие политические и экономические риски. Правда, Reuters не уточнила, с какой стороны риски – от правительства Китая или от стран вероятного строительства.

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Именно из-за “больших политических и экономических рисков” второй по величине китайский производитель автомобилей Geely еще не принял окончательного решения о запуске производства в Европе.

Кое-кто выбрал более хитрый ход. Автомобильная компания Leapmotor прибегла к альтернативной модели сотрудничества в форме совместного предприятия с европейскими партнерами. Недавно вместе со Stellantis создала СП и начала производство электромобилей на заводе в Италии.

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Также, как пишет Reuters, китайское министерство предлагает автомобильным компаниям не передавать ключевые технологии за рубеж. Вместо этого рекомендовано использовать иностранные заводы для сборки транспортных средств из завезенных китайских компонентов.