Сегмент "почти новых" легковых автомобилей, то есть машин в возрасте до 3 лет, начал активно развиваться в мае 2022 года. Количество продаж догоняет показатели новых авто, а почти 300 подержанных машин из-за границы в январе были в возрасте до одного года, то есть в состоянии, близком к новому.

Динамика рынка авто в возрасте до 3 лет.

В январе украинцы купили 2,7 тысячи легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 68,8% больше, чем в январе 2022 года и на 10% меньше, чем в декабре 2022 года.

Кстати говоря "почти новые" авто вытесняют на рынке действительно новые

Более половины (66,6%, 1 828 шт.) приобрели на внутреннем рынке, остальные 33,4% (918 шт.) привезли подержанными из-за границы. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций и определили топ-15 моделей в возрасте до трех лет в импорте подержанных и внутренних перепродаж авто.



Динамика продаж авто в возрасте до 3 лет в Украине, январь 2022 — январь 2023

Наиболее активно "почти новые" легковушки покупали в Киеве (734 шт.) и Киевской области (338 шт.). Также в первую пятерку вошли Днепропетровская (285 шт.), Львовская (280 шт.) и Одесская (235 шт.) области.

ТОП «почти новых» авто на внутреннем рынке

Самой популярной «почти новой» легковушкой на внутреннем рынке в январе 2023 года остается Toyota RAV-4. Таких за месяц приобрели 92 штуки. Второе место занял Volkswagen ID.4 (88 шт.), который уверенно двигается вверх по рейтингу. На третьей строчке разместился Toyota Land Cruiser Prado (82 шт.).

Четвертую строчку заняла Toyota Camry (68 шт.), а пятое – KIA Sportage (50 шт.).



Самые популярные модели легковых автомобилей в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке в январе 2023 года

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ТОП импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет.

Лидером "свежепригнанных" авто в возрасте до 3 лет по итогам января 2023 года стал электрический Volkswagen ID.4 (162 шт.). Эту модель привозят как из стран Евросоюза, так и из Китая.

На втором месте разместилась электрическая Honda M-NV (69 шт.), а на третьем – Tesla Model Y (67 шт.).

Четвертое место заняла Tesla Model 3 (59 шт.), а пятое – Nissan Leaf (23 шт.).

Таким образом, первую пятерку самых популярных «почти новых» автомобилей из-за границы в январе заняли электромобили. В общей сложности из топ-15 целых девять моделей - с электрическими двигателями. Такой спрос связан, в первую очередь, с "нулевой" растаможкой таких автомобилей. По сравнению с классическими бензиновыми или дизельными легковушками, можно сэкономить от 30% стоимости.



Самые популярные модели подержанных импортных автомобилей в возрасте до 3 лет в январе 2023 года.



Среди 918 подержанных легковушек, ввезенных в течение января, 298 были изготовлены в 2022 году. То есть это машины, которые могли быть в состоянии, близком к новому.