Сегмент "майже нових" легковиків, тобто машин віком до 3 років, почав активно розвиватися у травні 2022 року. Кількість продажів наздоганяє показники нових авто, а майже 300 вживаних машин з-за кордону у січні були віком до одного року, тобто в стані, близькому до нового.

Динаміка ринку авто віком до 3 років

У січні українці купили 2,7 тисячі легковиків віком до 3 років. Це на 68,8% більше, ніж у січні 2022 року та на −10% менше, ніж у грудні 2022 року.

До речі "майже нові" авто витісняють на ринку дійсно нові

Понад половину (66,6%, 1 828 шт.) придбали на внутрішньому ринку, решту 33,4% (918 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій та визначили топ-15 моделей віком до трьох років у імпорті вживаних та внутрішніх перепродажах авто.



Динаміка продажів авто віком до 3 років в Україні, січень 2022 — січень 2023

Найактивніше "майже нові" легковики купували в Києві (734 шт.) та Київській області (338 шт.). Також до першої п'ятірки увійшли Дніпропетровська (285 шт.), Львівська (280 шт.) та Одеська (235 шт.) області.

ТОП «майже нових» авто на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим «майже новим» легковиком на внутрішньому ринку у січні 2023 року залишається Toyota RAV-4. Таких за місяць придбали 92 штуки. Друге місце посів Volkswagen ID.4 (88 шт.), який впевнено рухається догори рейтингу. На третій сходинці розмістився Toyota Land Cruiser Prado (82 шт.).

Четверту сходинку зайняла Toyota Camry (68 шт.), а п’яте – KIA Sportage (50 шт.).



Найпопулярніші моделі легковиків віком до 3 років на внутрішньому ринку у січні 2023 року

Також цікаво які нові автомобілі купували в січні

ТОП імпортних вживаних авто віком до 3 років

Лідером «свіжопригнаних» авто віком до 3 років за підсумками січня 2023 року став електричний Volkswagen ID.4 (162 шт.). Цю модель привозять як з країн Євросоюзу, так і з Китаю.

На другому місці розмістилася електрична Honda M-NV (69 шт.), а на третьому – Tesla Model Y (67 шт.).

Четверте місце зайняла Tesla Model 3 (59 шт.), а п'яте - Nissan Leaf (23 шт.).

Таким чином, першу п'ятірку найпопулярніших «майже нових» авто з-за кордону в січні зайняли електромобілі. Загалом із топ-15 аж дев'ять моделей - з електричними двигунами. Такий попит пов'язаний, у першу чергу, з "нульовим" розмитненням таких автомобілів. У порівнянні з класичними бензиновими чи дизельними легковиками, можна зекономити від 30% вартості.



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних авто віком до 3 років у січні 2023 року



Серед 918 вживаних легковиків, ввезених протягом січня, 298 були виготовлені у 2022 році. Тобто, це машини, котрі могли бути в стані, близькому до нового.