Рейтинг подержанных легковушек, которые быстро всего теряют свою рыночную стоимость с момента покупки их новыми.

Новый автомобиль очень редко может быть хорошим предметом инвестирования, ведь он, как правило, быстро дешевеет. Со временем дорожают только очень редкие эксклюзивные и коллекционные автомобили. В остальных случаях покупка нового автомобиля – очень плохая инвестиция.

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Конечно при выборе автомобиля есть смысл принимать во внимание то, насколько быстро уменьшается рыночная цена различных легковушек, чтобы остановиться на варианте, который подешевеет как можно меньше. С этой целью сотрудники украинского сайта по покупке-продаже подержанных автомобилей подготовили подборку автомобилей которые дешевеют быстрее других.

Почему автомобили дешевеют?

Есть ряд факторов, которые приводят к этому: естественное исчерпание ресурса во время эксплуатации (пробег), выпуск новых поколений модели, рыночные факторы (например – наличие или отсутствие дешевых автомобилей с американских аукционов), популярность марки/модели в целом (спрос), стоимость эксплуатации и обслуживания (топливо, расходные материалы, частота неплановых ремонтов), законодательные изменения (правила растаможивания, налоги и т.п.) и напоследок – фактическое состояние конкретного экземпляра.

Можно ли согласиться с мнением, что модели, у которых высокий процент снижения балансовой стоимости, покупать не стоит? Отнюдь. Обычно больше всего теряют первоначальную цену автомобили, приобретенные новыми, – особенно те, которые принадлежат к классам “бизнес” или “премиум”. Но кроме транспортной функции такие модели часто выполняют дополнительную миссию – быть символом достатка и возможностей своего владельца. А любое украшение способно поражать других лишь пока сияет, – то есть, в нашем случае, до выхода следующего поколения автомобиля.

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Когда же автомобиль перестает быть таким вот символом и переходит в категорию обычного средства передвижения, значительная часть первоначальной стоимости тает вместе с впечатлениями, которые машина создавала. Однако ее владелец уже получил свое, поэтому вряд ли будет жалеть о потерянных средствами. Кроме того, иногда приходится платить больше за право первым получить новейшие технологические решения, которые затем становятся доступны широкой общественности и по той же причине несколько теряют свою ценность.

Как определить снижение рыночной стоимости в процентах?

Каждая из приведенных моделей была рассмотрена подробно, в отдельных обзорах "ценовых картин". Для новых автомобилей брали цены, указанные дилерами которые продают новые автомобили. Для машин с пробегом – из актуальных предложений, которые опять же размещены на сайте по купле-продаже. Таким образом и получили фактические рыночные показатели для составления рейтинга для наиболее экономных.

Далее будет три отдельных диаграммы: с автомобилями возрастом 0-5 лет (то есть от выезда из автосалона и до 5 лет эксплуатации), 5-10 и 10-15 лет. Некоторые модели не попали на второй и третий слайд, поскольку производятся меньше 10 или 15 лет.

Начнем с самых свежих – автомобилей, которые покупают новыми и продают в пятилетнем возрасте. Выбором прагматиков имеют все шансы стать Nissan сразу двух моделей – X-Trail и Qashqai, а также Peugeot 301. Однако с лидером с первого списка не все просто: чуть дальше за 5 лет этой модели придется встретиться со своими "родственниками" из США – Nissan Rogue, которые безапелляционно "режут" цены на "дилерские" машины на вторичном рынке. Поэтому это следует учесть и не задерживать автомобиль у себя слишком долго – в категории 5-10 лет X-Trail будет терять больше.

Стоит отметить, что для расчетов взяли европейские цены для новых Volkswagen Passat – местные дилеры пока не предлагают эту модель с нулевым пробегом. На второй диаграмме, когда речь идет уже о "чистой вторичке", все модели перемешались словно карты в колоде. Ведь теперь им приходится бороться за своего следующего владельца без поддержки производителя – рекламной и гарантийной. Еще конкурируя с "свежепригнанными" автомобилями, часть которых прибывает битыми с американских аукционов.

Для легковушек старше 10 лет не является ключевым фактором принадлежность к определенному (высокому) классу, современный дизайн, набор опций или что-то подобное. Здесь во главе цена, состояние автомобиля, его остаточный ресурс, и то, чтобы расходы на эксплуатацию были умеренными. Ведь такого возраста легковушки выбирают явно не от избытка средств. Поэтому и список получился таким, где в начале модели, зарекомендовавшие себя как простые и недорогие в обслуживании. И не потребляют топливо, как реактивный самолет при взлете.

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Хотя, как видно на слайде, такое утверждение нельзя считать однозначным – кроме "бюджетников" посередине списка есть и несколько "бизнес" автомобилей, которые, наверное, покупают потому, что в более "молодом" возрасте они просто недоступны, а здесь – вполне .