Рейтинг вживаних легковиків, які найшвидше втрачають свою ринкову вартість з моменту покупки їх новими.

Новий автомобіль дуже рідко може бути гарним предметом інвестування, адже він, як правило, швидко дешевшає. З часом дорожчають лише дуже рідкісні ексклюзивні та колекційні авто. У решті випадків купівля нового авто – дуже погана інвестиція.

Читайте також: Найдорожча Lamborghini в Україні опинилась під арештом

Звісно при виборі авто є сенс брати до уваги те, наскільки швидко зменшується ринкова ціна різних легковиків, щоб зупинитися на варіанті, котрий подешевшає якомога менше. З цією метою співробітники українського сайту з купівлі-продажу вживаних авто підготували підбірку авто які дешевшають швидше за інших.

Чому автомобілі дешевшають?

Є низка факторів, які призводять до цього: природне вичерпання ресурсу під час експлуатації (пробіг), випуск нових генерацій моделі, ринкові чинники (наприклад – наявність або відсутність дешевих авто з американських аукціонів), популярність марки/моделі в цілому (попит), вартість експлуатації та обслуговування (пальне, витратні матеріали, частота непланових ремонтів), законодавчі зміни (правила розмитнення, податки тощо) і наостанок – фактичний стан конкретного екземпляра.

Чи можна погодитись з думкою, що моделі, у яких найвищий відсоток зниження балансової вартості, купувати не варто? Аж ніяк. Зазвичай найбільше втрачають початкову ціну авто, придбані новими, - особливо ті, що належать до класів "бізнес" або "преміум". Але окрім транспортної функції такі моделі часто виконують додаткову місію – бути символом статків та можливостей свого власника. А будь-яка прикраса здатна вражати інших лиш поки сяє, - тобто, у нашому випадку, до виходу наступної генерації автівки.

Читайте також: Які авто найдешевші в обслуговуванні

Коли ж авто перестає бути таким от символом і переходить у категорію звичайного засобу пересування, значна частина початкової вартості тане разом із враженнями, які машина створювала. Однак її власник вже отримав своє, тож навряд чи шкодуватиме за втраченими коштами. Крім того, часом доводиться платити більше за право першим отримати найновіші технологічні рішення, які потім стають доступні широкому загалу і з тієї ж причини дещо втрачають свою цінність.

Як визначити зниження ринкової вартості у відсотках?

Кожна з наведених моделей була розглянута детально, в окремих оглядах "цінових картин". Для нових авто брали ціни, зазначені дилерами які продають нові авто. Для машин з пробігом – з актуальних пропозицій, які знову ж розміщені на сайті з купівлі-продажу. Таким чином і отримали фактичні ринкові показники для складання рейтингу для найбільш ощадливих.

Далі буде три окремих діаграми: з автомобілями віком 0-5 років (тобто від виїзду з автосалону та до 5 років експлуатації), 5-10 та 10-15 років. Деякі моделі не потрапили на другий та третій слайд, оскільки виробляються менше ніж 10 чи 15 років.

Почнемо з найсвіжіших — авто, які купують новими та продають у п’ятирічному віці. Вибором прагматиків мають усі шанси стати Nissan одразу двох моделей – X-Trail та Qashqai, а також Peugeot 301. Однак з лідером із першого списку не все просто: трохи далі за 5 років цій моделі доведеться зустрітись зі своїми "родичами" зі США — Nissan Rogue, які безапеляційно "ріжуть" ціни на "дилерські" машини на вторинному ринку. Тож це слід врахувати, і не затримувати авто у себе надто довго – у категорії 5-10 років X-Trail втрачатиме більше.

Варто зазначити, що для розрахунків узяли європейські ціни для нових Volkswagen Passat – місцеві дилери наразі не пропонують цю модель з нульовим пробігом. На другій діаграмі, коли йдеться уже про "чисту вторинку", усі моделі перемішались немов карти у колоді. Адже тепер їм доводиться боротись за свого наступного власника без підтримки виробника – рекламної та гарантійної. Ще й конкуруючи зі "свіжопригнаними" авто, частина яких прибуває битими з американських аукціонів.

Для легковиків віком понад 10 років не є ключовим фактором належність до певного (високого) класу, найсучасніший дизайн, набір опцій чи подібне. Тут на чолі ціна, стан авто, його залишковий ресурс, та те, щоб витрати на експлуатацію були помірними. Адже такого віку легковики обирають явно не від надлишку коштів. Тому й список вийшов таким, де на початку моделі, що зарекомендували себе як прості та недорогі в обслуговуванні. Та не споживають пальне, мов реактивний літак під час злету.

Читате також: Економісти радять інвестувати у старі німецькі машини

Хоча, як видно на слайді, таке твердження не можна вважати однозначним – окрім "бюджетників" посередині списку є й кілька "бізнесових" автівок, які, напевно, купують тому, що у більш "молодому" віці вони просто недоступні, а тут – цілком.