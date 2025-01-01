Какие автомобили украинцы переоборудуют на газ

Времена, когда пропан-бутан на АЗС стоил вдвое дешевле бензина, уже в прошлом (разве что сравнивать цену LPG до премиальных сортов типа А-100). Впрочем, определенная экономия на газовом топливе все еще сохраняется. Об этом свидетельствует наличие переоборудований на ГБО, за которой наблюдали аналитики Института исследований авторынка.

Кстати украинцы устанавливают ГБО на гибриды и электромобили

Суммарно в течение первых 6 месяцев 2025 года ГБО официально появилось (учтены только те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на почти 5,9 тыс. транспортных средств. Для сравнения: в первой половине 2024 года это число составляло 11,1 тыс., в первом полугодии 2023 - 17,7 тысяч.

Разделение по типам (до 1 полугодия 2025):

Легковые - 5806 переоборудований

Грузовые - 108 переоборудований

Автобусы - 4 переоборудования

Динамика по месяцам выглядит следующим образом:



О цене на пропан-бутан: Этот год начался с ценниками на автогаз с отметки около 35 грн/л. Однако дальше цена стремительно поднялась, ведь начали действовать новые ставки акцизного сбора, и дальше водители покупали по 37 грн/л. После зимнего пика розничная цена LPG постепенно снижалась, и сейчас составляет около 34 грн/л.

Также интересно украинцы покупают гибриды вместо авто с ГБО

Изменение цен на топливо, колебания валютного курса (которое непосредственно влияет на стоимость газобаллонного оборудования) существенно повлияло на рынок. Как следствие, изменилась и структура спроса: если еще несколько лет назад ГБО чаще всего устанавливали на бюджетные модели - такие как ВАЗ или Daewoo, - то сегодня все больше автовладельцев выбирают переоборудование для заметно более дорогих машин.

ГБО - топ-10 марок в Н1-2025. График ИДА

В первом полугодии 2025 года лидером стала Toyota - 617 авто этой марки получили ГБО. Это четкий сигнал: газ начинают воспринимать не только как "спасательный круг", а как разумную инвестицию даже для автомобилей высшего класса. Среди лидеров также - Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford и Hyundai, то есть преимущественно те бренды, активно присутствующие на вторичном рынке импорта из США. Еще одна общая черта - наличие "атмосферных" бензиновых двигателей, которые идеально подходят для переоборудования.

ГБО - топ-10 моделей в Н1-2025. График ИДА

Взглянув на перечень конкретных моделей, картина становится еще более отчетливой. Чаще всего ГБО устанавливали на Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180) и Nissan Rogue (164) - все эти модели имеют или проверенную репутацию, или "американские корни". Далее следуют Mitsubishi Outlander, Jeep Compass и Cherokee, а также Golf, Passat, Chevrolet Aveo и все тот же Daewoo Lanos, который хоть и сдал позиции, но держится в десятке. Итак, "поставить на газ" сегодня - это не только об экономии, но и о прагматичном подходе к владению транспортным средством.