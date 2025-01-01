Які автомобілі українці переобладнують на газ

Часи, коли пропан-бутан на АЗС коштував удвічі дешевше за бензин, уже в минулому (хіба що порівнювати ціну LPG до преміальних сортів типу А-100). Втім, певна економія на газовому паливі все ще зберігається. Про це свідчить наявність переобладнань на ГБО, за якою спостерігали аналітики Інституту досліджень авторинку.

До речі українці встановлюють ГБО на гібриди та електромобілі

Сумарно впродовж перших 6 місяців 2025 року ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на майже 5,9 тис. транспортних засобів. Для порівняння: у першій половині 2024 року це число складало 11,1 тис., у першому півріччі 2023 — 17,7 тисяч.

Ось поділ за типами (до 1 півріччя 2025):

Легкові — 5806 переобладнань

Вантажні — 108 переобладнань

Автобуси — 4 переобладнання

Динаміка за місяцями виглядає наступним чином:



Про ціну на пропан-бутан: Цей рік почався з цінниками на автогаз з відмітки близько 35 грн/л. Проте далі ціна стрімко піднялася, адже почали діяти нові ставки акцизного збору, і далі водії купували за 37 грн/л. Після зимового піка роздрібна ціна LPG поступово знижувалася, й зараз складає близько 34 грн/л.

Також цікаво українці купують гібриди замість авто з ГБО

Зміна цін на пальне, коливання валютного курсу (яке безпосередньо впливає на вартість газобалонного обладнання) суттєво вплинуло на ринок. Як наслідок, змінилася і структура попиту: якщо ще кілька років тому ГБО найчастіше встановлювали на бюджетні моделі — такі як ВАЗ чи Daewoo, — то сьогодні все більше автовласників обирають переобладнання для помітно дорожчих машин.

ГБО - топ-10 марок у Н1-2025. Графік ІДА

У першому півріччі 2025 року лідером стала Toyota — 617 авто цієї марки отримали ГБО. Це чіткий сигнал: газ починають сприймати не лише як «рятівний круг», а як розумну інвестицію навіть для автомобілів вищого класу. Серед лідерів також — Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford і Hyundai, тобто переважно ті бренди, що активно присутні на вторинному ринку імпорту зі США. Ще одна спільна риса — наявність «атмосферних» бензинових двигунів, які ідеально підходять для переобладнання.

ГБО - топ-10 моделей у Н1-2025. Графік ІДА

Поглянувши на перелік конкретних моделей, картина стає ще виразнішою. Найчастіше ГБО встановлювали на Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180) та Nissan Rogue (164) — усі ці моделі мають або перевірену репутацію, або «американське коріння». Далі йдуть Mitsubishi Outlander, Jeep Compass і Cherokee, а також Golf, Passat, Chevrolet Aveo та все той же Daewoo Lanos, який хоч і здав позиції, але тримається в десятці. Отже, «поставити на газ» сьогодні — це не лише про економію, а й про прагматичний підхід до володіння транспортним засобом.