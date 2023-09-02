Согласно исследованиям количества визитов на СТО, оборудованных одной современной системой учета, больше всего визитов за один месяц совершили владельцы Renault, BMW и Volkswagen. А вот дороже всего услуги ремонта обходились владельцам Porsche, Ssang Yong и BMW.

Услуги автосервиса в Украине предоставляют множество различных компаний – от официальных дилеров мировых концернов до одиночных мастеров в собственных гаражах. Поэтому проанализировать услуги столь разношерстных исполнителей невозможно.

В то же время, эксперты Института исследований авторынка попытались проанализировать данные в сфере СТО с помощью данных CRM-система для СТО и автосервиса. Источником стали данные о более чем 20 тысячах обращений на станции технического обслуживания, которые пользуются системой для автоматизации бизнеса RemOnline.

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Чтобы понять, почему в данном исследовании оказались именно такие результаты, для начала нужно узнать, какие СТО пользуются услугами CRM-системы для автосервиса RemOnline. Это, прежде всего, средние СТО с десятком или несколькими десятками сотрудников, которым необходимо автоматизировать свои бизнес-процессы. CRM-система помогает наладить обращение клиентов в единую базу, вести их учет, отслеживать историю заказов, платежей и работ, устанавливать систему лояльности и т.д. То есть, по сути, это средние СТО, которые специализируются на отдельных марках, типах авто (грузовые или такси), видах работ (коробки передач, выхлопные системы, стартеры и т.п.) или обслуживают большие или средние автопарки. Более всего данную систему используют в Киеве, области (около половины данных именно оттуда) и крупных городах Украины.

Исходя из клиентуры СТО, которые используют RemOnline, чаще всего сюда обращались владельцы автомобилей 2019 года выпуска: 1,2 тыс. раз, или в 9,3% случаев. На втором месте – автомобили, изготовленные в 2020 году (1,1 тыс., 8,4%), а на третьем – 2021 (1 тысяча, 7,3%). При этом машин 2022 и 2023 годов выпуска — мизерное количество. Это можно объяснить тем, что основные клиенты проанализированных СТО – автопарки такси и прокатных или шеринговых компаний, ведь именно у них наибольшее количество трех-пятилетних авто (во время войны автопарки почти не обновлялись).

Еще одним доказательством этого является статистика моделей, которые обслуживали данные СТО в течение проанализированного периода: Renault Logan, Peugeot 301, VW Passat, Hyundai Accent.

Владельцы одно- и двухлетних автомобилей обслуживают их у официальных дилеров, поскольку на них еще действует гарантия. Последние в свою очередь используют собственные системы учета, не используют RemOnline и, соответственно, не попали в выборку.

На фоне других выделяются автомобили 2007-2008 годов выпуска (5,9% и 6,7% соответственно). Это следствие наибольшего количества таких машин, проданных в кредитный бум в указанных годах. Количество обращений резко уменьшается в категориях авто старше 2003 года, то есть старше 20 лет. Это уже клиентура гаражных мастеров.

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Какие авто ремонтируют чаще?

Больше всего визитов за один месяц совершили владельцы Renault — более 3,1 тысячи. Также активно ремонтировали BMW и Volkswagen – 2,7 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.



Топ-15 самых популярных марок, которые в течение месяца обращались к СТО, использующим RemOnline

Владельцы каких авто тратят денег больше?

По статистике, сформированной на основе данных, предоставленных RemOnline, больше всего на ремонт автомобиля тратят владельцы Porsche. Средний чек во время визита на СТО таких машин составил около 16 тысяч гривен. На втором месте неожиданно оказался корейский SsangYong (средняя стоимость ремонта 11,3 тыс. грн.), а не третье — немецкое BMW со средним чеком 9,9 тыс. грн.

Также в пятерку марок авто, владельцы которых тратят больше всего за один визит на СТО, попали коммерческие Iveco (9,8 тыс. грн) и MAN (9,3 тыс. грн).



Рейтинг марок авто по среднему чеку во время визита на СТО, использующих RemOnline

Наименьшими средние расходы были у владельцев российско-советских ВАЗ/Lada (1,8 тыс. грн), китайских Chery (2,1 тыс. грн) и украино-корейских Daewoo (2,3 тыс. грн).

Какие модели авто чаще всего ремонтируют на СТО?

Самой популярной моделью на СТО среди пользователей RemOnline стал Renault Logan: их насчитали 1922 год в месяц, а средний возраст составил 4,4 года. На второй строчке оказался Peugeot 301 (714 шт.), со средним возрастом 2,8 года, а третье место заняла одна из самых популярных моделей на внутреннем рынке Украины – Volkswagen Passat (337 шт., средний возраст 14,6 года).



15 самых популярных моделей авто во время визитов на СТО, использующих RemOnline, в течение месяца

Из 15 самых популярных моделей больше всего потратились владельцы BMW X5 (в возрасте 11,7 года в среднем) — почти 13 тысяч гривен, а меньше всего — Renault Logan: 1317 грн.