Згідно з дослідженнями кількості візитів на СТО, обладнаних однією сучасною системою обліку, найбільше візитів за один місяць здійснили власники Renault, BMW та Volkswagen. А от найдорожче послуги ремонту обходились власникам Porsche, Ssang Yong та BMW.

Послуги автосервісу в Україні надають дуже багато різноманітних компаній – від офіційних дилерів світових концернів до одиночних майстрів у власних гаражах. Тому проаналізувати послуги настільки різношерстних виконавців неможливо. Водночас експерти Інституту досліджень авторинку спробували проаналізувати дані у сфері СТО за допомогою даних CRM-система для СТО й автосервісу. Джерелом стали дані про більш як 20 тисяч звернень на станції технічного обслуговування, які користуються системою для автоматизації бізнесу RemOnline.

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Щоб зрозуміти, чому в даному дослідженні виявились саме такі результати, для початку треба дізнатись, які саме СТО користуються послугами CRM-системи для автосервісу RemOnline. Це насамперед середні СТО з десятком чи кількома десятками співробітників, яким необідно автоматизувати свої бізнесові процеси. Адже CRM-система допомагає налагодити звернення клієнтів в єдину базу, вести їх облік, відстежувати історію замовлень, платежів і робіт, встановлювати систему лояльності тощо. Тобто по суті це середні СТО, які спеціалізуються на окремих марках, типах авто (вантажні чи таксі), видах робіт (коробки передач, вихлопні системи, стартери тощо) або обслуговують великі чи середні автопарки. Найбільше дану систему використовують в Києві, області (близько половини даних саме звідти) та великих містах України.

Виходячи з клієнтури СТО, які використовують RemOnline, найчастіше сюди зверталися власники автомобілів 2019 року випуску: 1,2 тис. разів, або ж у 9,3% випадків. На другому місці — автомобілі, виготовлені у 2020 році (1,1 тис., 8,4%), а на третьому — 2021 (1 тисяч, 7,3%). При цьому машин 2022 та 2023 років випуску — мізерна кількість. Це можна пояснити тим, що основні клієнти проаналізованих СТО – автопарки таксі та прокатних чи шерінгових компаній, адже саме в них найбільша кількість три-п’ятирічних авто (під час війни автопарки майже не оновлювались).

Ще одним доказом цього є статистика моделей, які обслуговували дані СТО протягом проаналізованого періоду: Renault Logan, Peugeot 301, VW Passat, Hyundai Accent тощо.

Натомість власники одно- та дворічних автомобілів обслуговують їх в офіційних дилерів, оскільки на них ще діє гарантія. Останні, своєю чергою, використовують власні системи обліку, не використовують RemOnline та, відповідно, не потрапили до вибірки.

На фоні інших виділяються автомобілі 2007-2008 років випуску (5,9% та 6,7% відповідно). Це наслідок найбільшої кількості таких машин, проданих під час кредитного буму у вказаних роках. Кількість звернень різко зменшується в категоріях авто старших 2003 року, тобто віком понад 20 років. Це вже клієнтура гаражних майстрів.

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Які авто ремонтують частіше?

Найбільше візитів за один місяць здійснили власники Renault — понад 3,1 тисячі. Також активно ремонтували BMW та Volkswagen — 2,7 тис. та 1,9 тис. відповідно.



Топ-15 найпопулярніших марок, котрі зверталися протягом місяця до СТО, що використовують RemOnline

Власники яких авто витрачають грошей більше?

За статистикою, сформованою на основі даних, наданих RemOnline, найбільше на ремонт автомобіля витрачають власники Porsche. Середній чек під час візиту на СТО таких машин склав майже 16 тисяч гривень. На другому місці несподівано виявився корейський SsangYong (середня вартість ремонту 11,3 тис. грн), а не третьому — німецьке BMW із середнім чеком 9,9 тис. грн.

Також в п’ятірку марок авто, власники яких тратять найбільше за один візит на СТО, потрапили комерційні Iveco (9,8 тис. грн) та MAN (9,3 тис. грн).



Рейтинг марок авто за середнім чеком під час візиту на СТО, що використовують RemOnline

Найменшими середні витрати були у власників російсько-радянських ВАЗ/Lada (1,8 тис. грн), китайських Chery (2,1 тис. грн) та українсько-корейських Daewoo (2,3 тис. грн).

Які моделі авто найчастіше ремонтують на СТО?

Найпопулярнішою моделлю на СТО серед користувачів RemOnline став Renault Logan: їх нарахували 1922 за місяць, а середній вік склав 4,4 року. На другій сходинці опинився Peugeot 301 (714 шт.), із середнім віком 2,8 року, а третє місце зайняла одна з найпопулярніших моделей на внутрішньому ринку України — Volkswagen Passat (337 шт., середній вік 14,6 року).



15 найпопулярніших моделей авто під час візитів на СТО, що використовують RemOnline, протягом місяця

З 15 найпопулярніших моделей найбільше потратилися власники BMW X5 (віком 11,7 року в середньому) — майже 13 тисяч гривень, а найменше — Renault Logan: 1317 грн.