Автопроизводители из-за моды на кроссоверы чаще всего отказываются от седанов и минивэнов.

Volkswagen Passat

После 33 лет производства немецкая компания Volkswagen отказалась от седана Passat. При этом универсал Passat Variant и лифтбек Arteon пока остались в модельной гамме.

На европейском рынке универсалы гораздо популярнее. Кроме того, в модельной гамме есть еще один универсал подобных габаритов – Arteon Shooting Brake. Американская четырехдверка тоже ушла в прошлое, и теперь седан под названием Passat остался только в Китае.

Hyundai Sonata

Корейцы решили избавиться от седана Sonata, выпускаемого с 1985 года: модель уйдет в историю ближе к середине десятилетия, не оставив наследника. Среди будущих электрокаров, которые собирается производить Hyundai, не нашлось места седана с двигателями внутреннего сгорания.

Нынешнее восьмое поколение производят с 2019 года, но в Украину оно не поступало. За 37 лет продано более девяти миллионов машин.

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Компактные Mercedes-Benz

Немецкая компания намерена переориентироваться на более дорогие модели с высокой маржой, избавившись от самых доступных машин.

Производитель делит свои автомобили на три группы. Начальная Entry Luxury включает A-класс, B-класс и подобные модели, средняя Core Luxury – C-класс, E-класс, электрокары EQC и EQE, а топовая Top-End Luxury – S-класс, G-класс, GLS, AMG и Майбах.

Теперь больше внимания производитель будет уделять дорогим моделям, а гамма Entry Luxury сократится с семи до четырех моделей. Какие именно машины покинут гамму, пока неизвестно.

Ford Mondeo

Четвертое поколение Ford Mondeo для Европы покинуло конвейер в испанской Валенсии: модель не дожила до своего 30-летия всего год.

Наиболее успешным стал 2015-й, но с того момента среднеразмерная модель потеряла покупателей: спрос упал почти в шесть раз. И снова причиной отставки назван рост популярности кроссоверов и электрокаров.

Преемника не будет, а предприятие в Валенсии будет производить гибридные силовые установки. Возможно, позже нишу Mondeo в европейской гамме может занять кроссовер – например, купе-кроссовер Evos.

В Китае модель остается популярной: недавно появилось пятое поколение, разработанное местным центром Changan-Ford. Об экспорте в другие страны речь не идет. Вместо американского двойника Fusion также будет модель, похожая на кроссовер.

Renault Scenic

Минивэн Scenic снят с производства, а это название досталось недавнему концепту Scenic Vision: через несколько лет он превратится в серийный электрокроссовер.

Стандартный Scenic уже покинул конвейер, а вскоре вслед за ним двинется и удлиненный Grand Scenic.

Если первое поколение (сначала под названием Megane Scenic) в 1996 – 2003 годах произвели тиражом около 2,8 миллиона штук, то на взлете карьеры семейство потеряло покупателей: в 2021-м выпустили менее 16 тысяч экземпляров.

Четвертое поколение решили даже не обновлять: его отправили на пенсию досрочно.

Citroen Grand C4 Picasso

Частью истории стал другой французский минивэн, один из самых популярных в Европе. Прием заказов завершен, а производство на предприятии в Виго (Испания) будет прекращено в середине года. Причина – переориентация покупателей на кроссоверы. Отметим, что в 1999 году Xsara Picasso в первый же год продаж разошлась тиражом примерно 180 тысяч экземпляров.

C4 Picasso появился в 2006 году, а еще через семь лет появилось и новое поколение. В 2018-м машину переименовали в C4 SpaceTourer, а удлиненную версию назвали Grand C4 SpaceTourer.

Семиместная модификация пережила «короткую» на несколько лет: последняя оставила конвейер в 2020 году.

Lexus CT

Японская марка откажется от гибрида, который появился 12 лет назад и был самой компактной моделью в модельном ряду. За прошедшее время хэтчбек уже дважды обновлялся – в 2013 и 2017 годах, а теперь он доступен только в Японии.

136-сильная гибридная установка Toyota Prius третьего поколения состоит из 1,8-литрового атмосферника и электродвигателя. Когда-то пятидверка была представлена на 65 рынках, в том числе на российском, но в 2011 – 2016 годах наши соотечественники приобрели менее тысячи экземпляров.

Кстати Lexus показал свой первый электромобиль

Всего в мире с 2010 года продано около 380 тысяч штук. Из США модель ушла еще несколько лет назад, а в октябре этого года ее окончательно снимут с производства.