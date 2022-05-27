Автовиробники через моду на кросовери частіше за все відмовляються від седанів та мінівенів.

Volkswagen Passat

Після 33 років виробництва німецька компанія Volkswagen відмовилась від седану Passat. При цьому універсал Passat Variant та ліфтбек Arteon поки що залишилися у модельній гамі.

На європейському ринку універсали набагато популярніші. Крім того, в модельній гамі є ще один універсал подібних габаритів - Arteon Shooting Brake. Американська чотиридверка теж пішла у минуле, і тепер седан під назвою Passat залишився лише у Китаї.

Hyundai Sonata

Корейці вирішили позбутися седана Sonata, який випускається з 1985 року: модель піде в історію ближче до середини десятиліття, не залишивши спадкоємця. Серед майбутніх електрокарів, які збираються виробляти Hyundai, не знайшлось місця седану з двигунами внутрішнього згоряння.

Нинішнє, восьме покоління виробляють із 2019-го року, але в Україну воно не надходило. За 37 років продано понад дев'ять мільйонів машин.

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Компактні Mercedes-Benz

Німецька компанія має намір переорієнтуватися на більш дорогі моделі з високою маржою, позбавившись найдоступніших машин.

Виробник ділить свої автомобілі на три групи. Початкова Entry Luxury включає A-клас, B-клас та подібні моделі, середня Core Luxury – C-клас, E-клас, електрокари EQC та EQE, а топова Top-End Luxury – S-клас, G-клас, GLS, AMG та Maybach.

Тепер більше уваги виробник приділятиме найдорожчим моделям, а гама Entry Luxury скоротиться з семи до чотирьох моделей. Які саме машини покинуть гаму, поки що невідомо.

Ford Mondeo

Четверте покоління Ford Mondeo для Європи залишило конвеєр в іспанській Валенсії: модель не дожила до свого 30-річчя лише рік.

Найбільш успішним став 2015-й, але з того моменту середньорозмірна модель втратила покупців: попит упав майже вшестеро. І знову причиною відставки названо зростання популярності кросоверів та електрокарів.

Наступника не буде, а підприємство у Валенсії буде виробляти гібридні силові установки. Можливо, пізніше нішу Mondeo в європейській гамі може зайняти кросовер — наприклад, купе-кросовер Evos.

У Китаї модель залишається популярною: нещодавно з'явилося п'яте покоління, розроблене місцевим центром Changan-Ford. Про експорт в інші країни не йдеться. Замість американського двійника Fusion також буде модель, схожа на кросовер.

Renault Scenic

Мінівен Scenic знято з виробництва, а ця назва дісталася недавньому концепту Scenic Vision: через кілька років він перетвориться на серійний електрокросовер.

Стандартний Scenic вже залишив конвеєр, а незабаром слідом за ним вирушить і подовжений Grand Scenic.

Якщо перше покоління (спочатку - під назвою Megane Scenic) у 1996-2003 роках виробили тиражем близько 2,8 мільйона штук, то на зльоті кар'єри сімейство втратило покупців: 2021-го випустили менш як 16 тисяч екземплярів.

Четверте покоління вирішили навіть не оновлювати: його відправили на пенсію достроково.

Citroen Grand C4 Picasso

Частиною історії став інший французький мінівен, один з найпопулярніших у Європі. Прийом замовлень завершено, а виробництво на підприємстві у Віго (Іспанія) припинять у середині року. Причина – переорієнтація покупців на кросовери. Зазначимо, що у 1999-му Xsara Picasso у перший же рік продажів розійшлася тиражем приблизно 180 тисяч екземплярів.

C4 Picasso з'явився 2006-го, а ще через сім років з’явилось у нове покоління. У 2018-му машину перейменували на C4 SpaceTourer, а подовжену версію назвали Grand C4 SpaceTourer.

Семимісна модифікація пережила «коротку» на кілька років: остання залишила конвеєр у 2020 році.

Lexus CT

Японська марка відмовиться від гібрида, який з'явився 12 років тому і був найбільш компактною моделлю в модельному ряду. За минулий час хетчбек вже двічі оновлювався - у 2013 та 2017 роках, а тепер він доступний лише у Японії.

136-сильна гібридна установка від Toyota Prius третього покоління складається з 1,8-літрового атмосферника та електродвигуна. Колись п'ятидверка була представлена на 65 ринках, у тому числі російському, але у 2011–2016 роках наші співвітчизники придбали менше ніж тисячу екземплярів.

До речі Lexus показав свій перший електромобіль

Загалом у світі з 2010 року продано приблизно 380 тисяч штук. Зі США модель пішла ще кілька років тому, а в жовтні нинішнього року її остаточно знімуть з виробництва.