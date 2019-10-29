В США помічені передсерійні прототипи універсала з підвищеним кліренсом.

Не так давно Ford заявив, що замість звичних седанів та інших легковиків переключиться виключно на позашляховики та кросовери. Ще одне підтвердження цьому було виявлено в одному з американських міст. Автошпигуни спіймали в об'єктиви камер прототип майбутного Ford Mondeo (Fusion).

Як виявилось, це буде універсал підвищеної прохідності, конкурент Subaru Outback і Volkswagen Passat Alltrack. Заміна моделі має відбутись у 2021 році, хоча показати його публіці можуть і наприкінці наступного. На фото автошпигуни впіймали так званий "мул", тобто автомобіль має начинку він наступника Ford Mondeo (Fusion), а от кузовні деталі – від універсала Ford Focus.

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Заміна Ford Mondeo (Fusion) вже на часі, адже продажі в Європі та США стрімко падають. Наприклад, в Америці в 2018-му куплено 173 600 "Фьюженів", тоді як ще в 2014 році власників знайшли 306 860 автомобіля. Подібна ситуація і в Європі, тільки попит набагато нижчий: за першу половину 2019-го продано всього 20 715 "Мондео".

Як відзначають експерти, нова генерація Ford Mondeo (Fusion) буде побудована на модульній платформі C2, як у останнього Фокуса. Однак вона буде "розтягнута", що дозволить поставити в салон третій ряд сидінь.

Щодо силових агрегатів, то вони навряд чи зміняться: для ринку Європи очікується бензиновий турбодвигун 1,5 л та дизель 2.0 EcoBlue, а для США та Канади – бензинова та гібридні версії. Повністю електрична модифікація навряд чи передбачена, адже Ford анонсував паркетник в стилістиці Мустанга, який покажуть вже 18 листопада 2019 року.

Нагадаємо, що таке гібридний автомобіль.