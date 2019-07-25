Фургон переробили на кепмер за подобою Volkswagen California.

Британський фанат "Форду" Стів Норт замовив тюнінговій компанії MS-RT переробку звичайного Ford Transit Custom на кемперван.

Тюнери спершу взялися за зовнішність "Транзиту". Вони поставили 18-дюймові диски, подвійні вихлопні труби, графічне оформлення кузова та ксенонові фари. Всередині водію встановили адаптивний круїз-контроль, а панель приладів обшили алькантарою.

А от салон переробили куди більш радикально.

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Білі сидіння з синьою прострочкою, сині ремені безпеки надають салону спортивності. Однак повністю обладнана кухня з раковиною, плитою та холодильником – це вже для довгих подорожей. Останній ряд складається в ліжко, а зверху, на даху, передбачена палатка з додатковим спальним місцем.

А от під капотом нічого не змінилось – там встановлений 2,0-літровий дизель потужністю 167 к.с. (125 кВт), який оснащений шестиступінчатою автоматичною коробкою передач.

Вартість такого кемперу – близько 100 тисяч доларів, що цілком порівняно з його серійним конкурентом – Volkswagen California.

Нагадаємо, що британці встановили рекорд швидкості на тракторі.