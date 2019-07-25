Фургон переделали в кепмер по подобию Volkswagen California.

Британский фанат "Форда" Стив Норт заказал тюнинговой компании MS-RT переработку обычного Ford Transit Custom на кемперван.

Тюнеры сначала взялись за внешность "Транзита". Они поставили 18-дюймовые диски, двойные выхлопные трубы, графическое оформление кузова и ксеноновые фары. Внутри водителю установили адаптивный круиз-контроль, а панель приборов обшили алькантарой.

А вот салон переделали куда более радикально.

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Белые сиденья с синей прострочкой, синие ремни безопасности придают салону спортивности. Однако полностью оборудованная кухня с раковиной, плитой и холодильником – это уже для долгих путешествий. Последний ряд складывается в кровать, а сверху, на крыше, предусмотрена палатка с дополнительным спальным местом.

А вот под капотом ничего не изменилось – там установлен 2,0-литровый дизель мощностью 167 л.с. (125 кВт), который оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость такого кемпера – около 100 000 долларов, что вполне сопоставимо с его серийным конкурентом – Volkswagen California.

Напомним, что британцы установили рекорд скорости на тракторе.