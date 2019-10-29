В США замечены предсерийные прототипы универсала с повышенным клиренсом.

Не так давно Ford заявил, что вместо привычных седанов и других легковушек переключится исключительно на внедорожники и кроссоверы. Еще одно подтверждение этому было обнаружено в одном из американских городов. Автошпионы поймали в объективы камер прототип будущего Ford Mondeo (Fusion).

Как оказалось, это будет универсал повышенной проходимости, конкурент Subaru Outback и Volkswagen Passat Alltrack. Замена модели должен состояться в 2021 году, хотя показать его публике могут и в конце следующего года. На фото автошпионы поймали так называемый "мул", то есть автомобиль получивший начинку он преемника Ford Mondeo (Fusion), а вот кузовные детали – от универсала Ford Focus.

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Замена Ford Mondeo (Fusion) уже назрела, ведь продажи в Европе и США стремительно падают. Например, в Америке в 2018-м куплено 173 600 "Фьюжен", тогда как еще в 2014 году владельцев нашли 306 860 автомобиля. Подобная ситуация и в Европе, только спрос намного ниже: за первую половину 2019-го продано всего 20 715 "Мондео".

Как отмечают эксперты, новое поколение Ford Mondeo (Fusion) будет построено на модульной платформе C2, как у последнего Фокуса. Однако оно будет “растянуто”, что позволит поставить в салон третий ряд сидений.

Что до силовых агрегатов, то они вряд ли изменятся: для рынка Европы ожидается бензиновый турбодвигатель 1,5 л и дизель 2.0 EcoBlue, а для США и Канады – бензиновая и гибридные версии. Полностью электрическая модификация вряд ли предусмотрена, ведь Ford анонсировал паркетник в стилистике “Мустанга”, который покажут уже 18 ноября 2019 года.

Напомним, что такое гибридный автомобиль.