Какие автомобили ввозили в Украину через Закарпатье

Также по состоянию на 20 октября дополнительно оформлено для дальнейшей регистрации еще и 98 транспортных средств для перевозки грузов. Новых машин в сегменте грузовиков не зафиксировано.

Сколько в среднем стоит купленная машина

Как говорится в сообщении таможни на ее ФБ-странице, средняя таможенная стоимость одного подержанного легкового транспортного средства составляет 13,9 тыс. долларов.

Всего в Госбюджет во время таможенного оформления бывших в употреблении импортных автомобилей граждане уплатили 204,7 млн грн.

Какие марки самые популярные и что с их возрастом

Наиболее популярными марками импортируемых легковых автомобилей были: Volkswagen (25%), Skoda (17%) и Audi (11%).

30% подержанных легковых транспортных средств импортировано со сроком использования до 5 лет, 70% транспортных средств – с использованием более 5 лет.

Какой двигатель преобладает

42% от общего количества помещенных в таможенный режим для свободного обращения транспортных средств оснащены дизельными двигателями, 32% – бензиновыми.

Среди ввезенных 26% машин укомплектованы электрическими двигателями или двигателями, способными заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии.

Какие предпочтения по силовому потенциалу

319 ввезенных легковых транспортных средств оснащены двигателями с объемом до 1500 куб. см, что составляет 22% от общего количества легковых транспортных средств.

Таким образом, новые владельцы отдают предпочтение автомобилям с двигателями большего объема и мощным. Также растет тенденция к увеличению ввоза электроавтомобилей.