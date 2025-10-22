Укр
Ру

Які автомобілі ввозили в Україну через Закарпаття

З-поміж цьогоріч оформлених Закарпатською митницею та ввезених через її пункти пропуску на митну територію України 1480 легкових транспортних засобів були лише три нові автомобілі.
Цьогоріч через через митниці Закарпаття ввезли лише три нові машини з 1480 оформлених - Auto24
Валентин Ожго
logo22 жовтня, 09:30
logo0
logo0 хв

Також станом на 20 жовтня додатково оформлено для подальшої реєстрації ще й 98 транспортних засобів для перевезення вантажів. Нових машин у сегменті вантажівок не зафіксовано.

Скільки в середньому коштує куплена машина

Як йдеться у повідомлення митниці на її ФБ-сторінці, середня митна вартість одного вживаного легкового транспортного засобу складає 13,9 тис. доларів.

Читайте також Які автомобілі ввозили цьогоріч через митниці Закарпаття: одна автівка була унікальна

Загалом до Держбюджету під час митного оформлення вживаних імпортних автомобілів громадяни сплатили 204,7 млн грн.

Які марки найпопулярніші та що з їх віком

Найбільш популярними марками імпортованих легкових автомобілів були: Volkswagen (25%), Skoda (17%) та Audi (11%).

30% вживаних легкових транспортних засобів імпортовано з терміном використання до 5 років, 70% транспортних засобів – із використанням понад 5 років.

Який двигун переважає

42% від загальної кількості поміщених у митний режим для вільного обігу транспортних засобів оснащено дизельними двигунами, 32% – бензиновими.

Читайте також Стало відомо, куди Закарпатська митниця прилаштувала конфісковані авто

З-поміж ввезених 26% машин укомплектовані електричними двигунами або двигунами, що здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії.

Які вподобання за силовим потенціалом

319 ввезених легкових транспортних засобів оснащено двигунами з об’ємом до 1500 см куб, що становить 22% від загальної кількості легкових транспортних засобів.

Таким чином, нові власники віддають перевагу автомобілям із двигунами більшого об’єму та потужнішим. Також зростає тенденція до збільшення ввезення електроавтомобілів.

#Новини #Фото #Автобізнес #Кордон #Розмитнення