Які автомобілі ввозили цьогоріч через митниці Закарпаття: одна автівка була унікальна

До цього числа варто додати ще 41 розмитнений вантажний автомобіль. Середня вартість одного вживаного легковика становила 13,5 тис. доларів. Про це повідомила пресслужба Закарпатської митниці.

Найчастіше на митне оформлення імпортованих автомобілів цьогоріч потрапляли документи на Volkswagen (27%), Skoda (18%) та Audi (10%). При цьому 25% вживаних легкових транспортних засобів імпортовано з терміном використання до 5 років, 75% транспортних засобів – із використанням понад 5 років.

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Щодо моторної комплектації, то тут традиційно лідирують дизельні версії, їх частка становить 42% від загальної кількості поміщених у митний режим транспортних засобів. Далі у списку йдуть автомобілі бензинового виконання, частка яких становить 33%.

Автомобілів з електричними двигунами або двигунами, що здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, в обсязі розмитнення було 26%.

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Як і в попередньому звітному періоді, перевага за автомобілями із двигунами більшого об’єму та потужнішими. Таких транспортних засобів з об’ємом двигунів до 1500 см куб ввезено 136 одиниць, що становить 24% від загальної кількості розмитнених транспортних засобів.

Також зафіксовано ще один доволі цікавий факт: зростає тенденція до збільшення ввезення електричних автомобілів.

Загалом до Держбюджету під час митного оформлення вживаних імпортних автомобілів громадяни сплатили 69,4 млн грн.