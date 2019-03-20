Мировые автопроизводители следят за тем, чтобы их марки не связывали с сомнительными историями, однако на незаконно занятом Россией украинском полуострове их немало.

Согласно исследованию российского аналитического агентства “Автостат”, на территории оккупированного полуострова Крым сейчас работает 24 автосалона официальных дилеров.

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18 марта для украинцев – официальная дата оккупации Крыма, а для россиян – праздничная дата включения Автономной Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Когда в 2014 году в Крыму произошел переворот, немало международных компаний покинули местный рынок, однако были и такие, что решили продолжать вести бизнес в новых условиях. Другие присоединились к ним позже.

Фото: официальный дилер “Лада” в Крыму / autogroup.lada

По состоянию на январь 2019 года в Крыму насчитывалось 24 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, принадлежащие 13 разным брендам.

Наиболее широко в Крыму представлены китайские марки: Lifan, Geely и Chery имеют по одному автосалону, а у Zotye их аж пять. У "АвтоВАЗ" в Крыму три дилерских центра. По два салона у Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Nissan. Еще по одному имеют Peugeot, Citroen и корейский Genesis.

Больше всего дилеров работает в Симферополе – 14. В Севастополе их 8, в Феодосии и Керчи – по одному.

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