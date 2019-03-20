Світові автовиробники слідкують за тим, аби їхні марки не пов'язували з сумнівними історіями, однак на незаконно зайнятому Росією українському півострові їх чимало.

Згідно з дослідженням російського аналітичного агентства “Автостат”, на території окупованого півострова Крим зараз працює 24 автосалони офіційних дилерів.

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18 березня для українців – офіційна дата окупації Криму, а для росіян – святкова дата включення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації. Коли у 2014 році в Криму відбувся переворот, чимало міжнародних компаній покинули місцевий ринок, однак були й такі, що вирішили продовжувати вести бізнес в нових умовах. Інші приєднались до них пізніше.

Фото: офіційний дилер “Лада” в Криму / autogroup.lada

Станом на січень 2019 року в Криму налічувалось 24 офіційних дилерських центра з продажу та обслуговування легкових автомобілів, котрі належать 13 різним брендам.

Найширше в Криму представлені китайські марки: Lifan, Geely та Chery мають по одному автосалону, а у Zotye їх аж п'ять. У “АвтоВАЗ” в Криму три дилерських центр. По два салона у Hyundai, Kia, Renault, Skoda і Nissan. Ще по одному мають Peugeot, Citroen та корейський Genesis.

Найбільше дилерів працює Сімферополі – 14. У Севастополі їх 8, у Феодосії та Керчі – по одному.

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