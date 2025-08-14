Какие бензиновые авто покупали украинцы чаще всего

ФОТО: Фрипик|
Бензиновые авто покупают меньше
Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС, но их доля на рынке уменьшается.
По данным Укравтопром, в июле автопарк страны пополнили около 2,3 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.
Кстати которые покупали авто с дизельными двигателями
Заметно уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.
Если в июле 2024 они охватывали 38% рынка новых авто, то сейчас – 35%.
Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер HYUNDAI Tucson.
В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- HYUNDAI Tucson - 194 ед.;
- KIA Sportage - 153 ед.;
- MAZDA CX5 - 129 ед.;
- RENAULT Taliant - 125 ед.;
- SKODA Octavia - 94 ед.
Также интересно автосалоны в Украине будут продавать больше подержанных авто
Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. В июле 48% подержанных легковушек, перешедших на украинские номера, были бензиновыми (10,8 тыс.ед.). Их средний возраст составлял 9,8 года
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 673 ед.;
- AUDI Q5 - 580 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 578 ед.;
- NISSAN Rogue - 549 ед.;
- AUDI A4 - 410 ед.