Какие бензиновые авто покупали украинцы чаще всего

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС, но их доля на рынке уменьшается.

По данным Укравтопром, в июле автопарк страны пополнили около 2,3 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.

которые покупали авто с дизельными двигателями

Заметно уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.

Если в июле 2024 они охватывали 38% рынка новых авто, то сейчас – 35%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

HYUNDAI Tucson - 194 ед.;

KIA Sportage - 153 ед.;

MAZDA CX5 - 129 ед.;

RENAULT Taliant - 125 ед.;

SKODA Octavia - 94 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. В июле 48% подержанных легковушек, перешедших на украинские номера, были бензиновыми (10,8 тыс.ед.). Их средний возраст составлял 9,8 года

