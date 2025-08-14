Які бензинові авто купували українці найчастіше

ФОТО: Freepik|
Бензинові авто купують менше
Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ, але їх частка на ринку зменшується.
За даними Укравтопром, у липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік.
До речі які купували авто з дизельними двигунами
Помітно зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.
Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз – 35%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер HYUNDAI Tucson.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- HYUNDAI Tucson - 194 од.;
- KIA Sportage - 153 од.;
- MAZDA CX5 - 129 од.;
- RENAULT Taliant - 125 од.;
- SKODA Octavia - 94 од.
Також цікаво автосалони в Україні продаватимуть більше вживаних авто
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. У липні 48% вживаних легковиків, що перейшли на українські номери, були бензиновими (10,8 тис.од.). Їх середній вік становив 9,8 року
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 673 од.;
- AUDI Q5 - 580 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 578 од.;
- NISSAN Rogue - 549 од.;
- AUDI A4 - 410 од.