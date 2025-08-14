Укр
Які бензинові авто купували українці найчастіше

Статистика реєстрацій нових та вживаних авто, вперше завезених в Україну, які мали бензинові двигуни.
Бензинові авто купують менше

Редакція Авто24
Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ, але їх частка на ринку зменшується.

За даними Укравтопром, у липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік.

Помітно зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.
Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз – 35%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер HYUNDAI Tucson.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  • HYUNDAI Tucson - 194 од.;
  • KIA Sportage - 153 од.;
  • MAZDA CX5 - 129 од.;
  • RENAULT Taliant - 125 од.;
  • SKODA Octavia - 94 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. У липні 48% вживаних легковиків, що перейшли на українські номери, були бензиновими (10,8 тис.од.). Їх середній вік становив 9,8 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • VOLKSWAGEN Golf - 673 од.;
  • AUDI Q5 - 580 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 578 од.;
  • NISSAN Rogue - 549 од.;
  • AUDI A4 - 410 од.
