Які бензинові авто купували українці найчастіше

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ, але їх частка на ринку зменшується.

За даними Укравтопром, у липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік.

До речі які купували авто з дизельними двигунами

Помітно зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз – 35%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер HYUNDAI Tucson.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

HYUNDAI Tucson - 194 од.;

KIA Sportage - 153 од.;

MAZDA CX5 - 129 од.;

RENAULT Taliant - 125 од.;

SKODA Octavia - 94 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. У липні 48% вживаних легковиків, що перейшли на українські номери, були бензиновими (10,8 тис.од.). Їх середній вік становив 9,8 року

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: