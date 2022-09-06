Среди украинцев популярность внедорожников или кроссоверов (SUV) намного выше, чем в Европе. Какие из них предлагаются чаще всего, то есть среди каких моделей выбор самый лучший?

Почему украинцы любят кроссоверы и SUV?

Бум на кроссоверы среди украинцев длится уже больше десяти лет, и, похоже, ему еще далеко до завершения. Отечественные водители любят внедорожники и кроссоверы по ряду причин. Ведь это, как правило, достаточно большие и вместительные автомобили. Они универсальны, поэтому могут перевозить 5-7 человек и еще большой груз. У них высокий клиренс, поэтому машина не зацепится в бордюр, выедет из любой ямы. У кроссоверов высокая посадка, а соответственно – лучший обзор. Часто у внедорожников есть полный привод, позволяющий заезжать в места, где нет твердого покрытия. Кроме того, внедорожники модные, красивые по дизайну и престижные. И хотя они несколько дороже легковых седанов и хэтчбеков, но их гораздо легче продать.

Также интересно Как обезопасить себя при покупке авто через интернет

Если среди новых автомобилей каждый третий – кроссовер или SUV, то среди подержанных – ситуация зеркальная. Например, в июле среди нескольких десятков тысяч предложений подержанных авто на OLX Авто только 10% продавцов указали, что у их автомобиля кузов «внедорожник».

И если по сравнению с прошлым годом количество SUV у продавцов выросло в полтора раза, то доля рынка даже уменьшилась. Это связано с тем, что раньше много внедорожников везли из Америки. В этом же году основной приток подержанных авто шел из Европы, где преобладают легковые хэтчбеки и универсалы, а внедорожников мало. Конечно, мы не принимаем во внимание пикапы и внедорожники для ВСУ – это отдельная тема .

На сайте OLX Авто представлены все виды кроссоверов и внедорожников, которые есть на украинском рынке. Самый большой выбор среди автопроизводителей – специализирующиеся на SUV. Это Toyota, Nissan, УАЗ, Mercedes-Benz, Mitsubishi. Несколько меньше внедорожников у Ford, Hyundai, Infiniti.

Самые популярные SUV в Украине

Больше всего предложений по моделям – среди советских внедорожников и премиум-SUV.

Лидер советского автопрома – ГАЗ-69 и его «уазовские» последователи УАЗ-469 и УАЗ-3151. Таких машин больше всего, однако спрос на них – минимальный. Они ведь преимущественно очень старые, комфорт – минимальный, а ломаются регулярно.

Также много продается ВАЗ-2121, или Lada Niva. Довольно часто встречаются и «Волынянки» ЛуАЗ-969. Впрочем, желающих ездить, а скорее постоянно ремонтировать советские раритеты, сейчас немного.

"Волынянок" в продаже много, но найти ее в хорошем состоянии – проблема.

Также в продаже на OLX Авто много больших внедорожников, которые раньше были престижными и дорогими. Речь идет о Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X5 и Audi Q7. Очевидно, что эти автомобили наступлением почтенного возраста продаются плохо. Ведь горючее сейчас дорогое, а "пермиум-SUV" его потребляют в невероятных количествах. Да и запчасти к ним дорогие, а в почтенном возрасте их нужно менять часто. Впрочем, есть и обратная сторона медали большого выбора таких машин – для тех, кто хочет купить подобные авто. Конкуренция между продавцами большая, то есть, они будут охотно торговаться.

На рынке массовых кроссоверов преобладают модели, привезенные из США или купленные в Украине новыми. Речь идет о Ford Kuga/Escape, Nissan X-Trail/Rogue, Volvo XC-90, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, VW Touareg и Tiguan. Этих автомобилей достаточно много на OLX Авто , поэтому выбрать есть из чего.

Будьте внимательны! Почти все автомобили из США – после ДТП, причем серьезных. И даже если продавец уверяет, что "удар был легкий", "красили только бампер", лучше проверить эту информацию – как с помощью интернет-сервисов, так и с помощью мастера.

"Близнецы" Nissan X-Trail / Rogue – очень популярные кроссоверы в Украине

Больше всего предложений – среди бензиновых внедорожников, на втором месте – с ГБО. Всего четверть предложений SUV оборудованы дизельными двигателями, а гибридов и электрокроссоверов совсем немного.

Цены на подержанные кроссоверы зависят от тех же факторов, что и легковых автомобилей – бренда, модели, года выпуска и состояния. SUV обычно на 10-20% дороже обычных легковушек, и эта тенденция сохраняется во время всей жизни автомобиля.