Серед українців популярність позашляховиків, або кросоверів (SUV) набагато вища, ніж в Європі. Які з них пропонуються в найбільших кількостях, тобто серед яких моделей вибір найкращий?

Чому українці люблять кросовери та SUV?

Бум на кросовери серед українців триває вже понад десять років, і, схоже, йому ще далеко до завершення. Вітчизняні водії та водійки люблять позашляховики та кросовери через низку причин. Адже це, як правило, досить великі та місткі автомобілі. Вони універсальні, тож можуть перевозити 5-7 осіб та ще й неабиякий вантаж.

У них високий кліренс, тому машина не зачепиться в бордюр, виїде з будь-якої ями. У кросоверів висока посадка, а відповідно – кращий огляд. Часто в позашляховиків є повний привід, який дозволяє заїжджати в місцини, де немає твердого покриття. Окрім того, позашляховики модні, гарні за дизайном та престижні. І хоча вони дещо дорожчі за легкові седани та хетчбеки, але їх набагато легше продати.

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Якщо серед нових автомобілів кожен третій – це кросовер чи SUV, то серед вживаних – ситуація дзеркальна. Наприклад, в липні серед кількох десятків тисяч пропозицій вживаних авто на OLX Авто лише 10% продавців вказали, що їх авто має кузов «позашляховик». І якщо у порівнянні з минулим роком кількість SUV’ів у продавців виросла в півтори рази, то частка ринку навіть зменшилась. Це пов'язано з тим, що минулоріч багато позашляховиків везли з Америки.

Натомість у цьому році основний притік вживаних авто йшов з Європи, де переважають легкові хетчбеки та універсали, а позашляховиків мало. Звичайно, ми не беремо до уваги пікапи та позашляховики для ЗСУ – це окрема тема.

На сайті OLX Авто представлені всі види кросоверів та позашляховиків, які є на українському ринку. Найбільший вибір у липні 2022 року серед автовиробників – ті, які спеціалізуються на SUV. Це Toyota, Nissan, УАЗ, Mercedes-Benz, Mitsubishi. Значно менше позашляховиків у Ford, Hyundai, Infiniti.

Найпопулярніші SUV в Україні

Найбільше пропозицій за моделями – серед радянських позашляховиків та преміум-SUV.

Модель-лідер радянського автопрому – ГАЗ-69 та його «уазівські» послідовники УАЗ-469 та УАЗ-3151. Таких машин найбільше, однак попит на них – мінімальний. Адже вони переважно дуже старі, комфорт – мінімальний, а ламаються вони регулярно.

Також багато продається ВАЗ-2121, або Lada Niva. Досить часто трапляються й «Волинянки» ЛуАЗ-969. Втім, бажаючих їздити, а швидше постійно ремонтувати радянські раритети, нині небагато.

“Волинянок” у продажі багато, але знайти її у гарному стані – проблема.

Також у продажу на OLX Авто багато великих позашляховиків, які раніше були престижними та дорогими. Мова йде про Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X5 та Audi Q7. Очевидно, що ці автомобілі настанням поважного віку продаються погано. Адже пальне зараз дороге, а “перміум-SUV” його споживають в неймовірних кількостях. Тай само запчастини до них – дорогі та в поважному віці їх треба міняти часто. Втім, є і зворотня сторона медалі великого вибору таких машин для тих, хто має бажання купити подібні авто. Конкуренція між продавцями велика, тобто вони будуть охоче торгуватись.

На ринку масових кросоверів переважають моделі, які були привезені зі США або куплені в Україні новими. Йдеться про Ford Kuga/Escape, Nissan X-Trail / Rogue, Volvo XC-90, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, VW Touareg та Tiguan. Цих автомобілів досить багато на OLX Авто, тож вибрати є з чого.

Стережіться! майже всі автомобілі з США – після ДТП, причому серйозних. І навіть якщо продавець запевняє, що “удар був легкий”, “фарбували лише бампер”, краще перевірити цю інформацію – як за допомогою інтернет-сервісів, так і за допомогою майстра.

“Близнюки” Nissan X-Trail / Rogue – дуже популярні кросовери в Україні

Найбільше пропозицій – серед бензинових позашляховиків, на другому місці – з ГБО. Всього чверть пропозицій SUV обладнані дизельними двигунами, а гібридів та електрокросоверів зовсім небагато.

Ціни на вживані кросовери залежать від тих же факторів, що і легкових авто – бренду, моделі, року випуску та стану. SUV зазвичай на 10-20% дорожчі за звичайні легковики, і ця тенденція зберігається під час усього життя автомобіля.

В OLX Авто можна обрати свій майбутній автомобіль не лише за маркою, моделлю чи типом двигуна, але й за країною походження. OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років.