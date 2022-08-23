Купівля вживаного автомобіля – це завжди ризик. Втім, шанси на вдалу покупку можна значно збільшити, якщо виконати кілька простих правил та не керуватись емоціями.

Усі види шахрайства при продажу авто можна розділити на кілька категорій.

Терміновий продаж

Якщо ви бачите на сайті приватних оголошень, що машина продається “терміново”, “як є”, “без торгу” та з іншими умовами, треба бути дуже обережним. Звичайно, є вірогідність того, що продавцю дійсно терміново потрібні гроші. Але за такими формулюваннями може ховатися велика ймовірність шахрайства. Тому перш ніж телефонувати чи писати в месенджер до такого продавця, будьте готові до будь-якого варіанту розвитку подій та не вірте кожному його слову.

Уважно слухайте, а потім перевіряйте твердження такої людини. Це стосується як документів, так і технічного стану машини. А краще – проводьте перемовини з таким продавцем не самі, а разом з досвідченим автомобілістом та психологом (деколи власна дружина відчуває обман не гірше дипломованого лікаря).

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Без переоформлення

Продаж автомобілів “за дорученням” (коли угода оформлюється у нотаріуса) або “за техпаспортом” (коли жодних угод не укладається, лише свідоцтво про реєстрацію передається від однієї особи іншій) – справа ризикована. Юристи рекомендують не погоджуватись на такі пропозиції. Адже в цих випадках ви не набуваєте права власності, а законний власник машини може забрати її в будь-який момент. Натомість факт передачі грошей за це авто довести неможливо.

Втім, у деяких випадках все ж можливе оформлення довіреності, адже нотаріуси перевіряють документи за усіма базами, а якщо є обмеження на відчуження – повідомляють про це покупця. Не погоджуйтесь лише на довгий період дії довіреності – пів року буде достатнім для того, щоб за цей переоформити машину згідно з законодавством.

Передоплата чи завдаток

Зустрівши на сайті оголошень дуже привабливу пропозицію за ціною значно менше середньоринкової, варто бути насторожі. Якщо ж продавець під час спілкування за телефоном або в месенджері ще й просить передоплату (завдаток), посилаючись на велику кількість бажаючих купити авто, від такої пропозиції точно слід відмовитись одразу.

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На жаль, автомобіль – надто велика річ, аби відправити його Новою поштою за допомогою послуги OLX Доставка. Тож для огляду та купівлі автомобіля можна спробувати диктувати продавцю свої умови. Якщо він знаходиться в іншому місті – варіант зустрітись на нейтральній території може бути прийнятним для усіх. Наприклад, якщо автомобіль в Одесі, а покупець в Києві, то зустріч в Умані (на приблизно однаковій відстані для обох) буде логічною.

Завдаток за автомобіль можна давати лише після особистого детального огляду транспорту та документів. Це своєрідне підтвердження серйозності намірів придбати вподобану машину. Здавна діє неписане правило задатку: якщо після його передачі передумав покупець – задаток лишається у продавця, якщо передумав продавець – завдаток повертається у подвійному розмірі покупцю. Цей момент слід обов’язково обговорити, а ще краще – описати на папері та підписати обома сторонами. Втім, юридично цей момент ніяк не врегульований, тож даючи завдаток, покупець ризикує.

Проблеми з документами

Якщо є підозра, що з документами на автомобіль щось не так, слід попросити подавця переслати через месенджер (така можливість є навіть у месенджері OLX) фотографію свідоцтва про реєстрацію. Відмова під будь-яким приводом означатиме можливу наявність проблем із законом.

Отримавши фото свідоцтва про реєстрацію, його дійсність можна перевірити в електронному кабінеті водія на офіційному сайті МВС. Також варто скористатись можливістю інших перевірок, в тому числі платних – адже ви купуєте дорогу річ. Наприклад у базі даних боржників, – аби впевнитись, що на автомобіль не накладено арешт, заборону відчуження чи інші обмеження.

Також не зайвим буде попросити у продавця додаткове фото номера кузова\рами, щоб звірити його з зазначеним у документах.

Технічні проблеми

Різноманіття технічних проблем, які можуть спікати покупця вживаного авто, дуже велике. Щоб виявити можливі ризики під час подальшої експлуатації, потрібно добре розумітись на техніці самому або запросити для огляду фахівця.

Непоганий варіант – звернутись за допомогою на фірмовий сервіс або хоча б на звичайне СТО, де майстри зможуть оглянути кузов та основні агрегати автомобіля. Зазвичай таку діагностику оплачує покупець, вибір авторемонтної майстерні також залишається за покупцем.

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Передача грошей

Кошти за автомобіль зазвичай передають у Сервісному центрі МВС або у найближчому до нього відділенні банку під час оформлення угоди.

Покупець та продавець спочатку подають документи на переоформлення. Потім автомобіль оглядає експерт (який звіряє номери кузова та агрегатів) і надає свій висновок. Як правило, гроші передають після отримання позитивного висновку експерта.

Після цього покупець та продавець повертаються до оператора Сервісного центру МВС та підписують договір. Далі присутність продавця у сервісному центрі вже не потрібна, а покупець залишається чекати видачі нових номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію.

Часто, особливо якщо сума велика, продавець бажає перевірити гроші у відділенні банку. Це нормальна практика, але послуги перевірки зазвичай оплачує продавець.

Висновок

Усі нюанси та ризики при придбанні вживаного автомобіля описати майже неможливо. У тому числі через те, що шахраї – народ винахідливий, тож завжди придумують щось нове. Тому якщо при купівлі автомобіля щось пішло не за звичайною схемою, описаною вище, – слід бути обережним.

Особливістю майже усіх шахрайських схем є гра на емоціях: якщо продавець тисне, погрожує, нав’язує свій сценарій або іншим чином намагається вивести з рівноваги, краще не поспішати укладати з ним угоду. Зараз пропозицій з продажу вживаних авто дуже багато (наприклад, на OLX Авто), серед них завжди можна знайти інший, більш надійний та цікавий варіант.