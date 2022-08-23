Покупка б/у автомобиля – это всегда риск. Впрочем, шансы на удачную покупку можно значительно увеличить, если выполнять несколько простых правил и не поддаваться эмоциям.

Все виды мошенничества при продаже автомобилей можно разделить на несколько категорий.

Срочная продажа

Указывая на сайте частных объявлений, что машина продается срочно, как есть, без торга и с другими условиями, нужно быть очень осторожным. Конечно, есть вероятность того, что продавцу действительно срочно нужны деньги. Но при наличии таких условий также существует большая вероятность мошенничества. Поэтому прежде чем звонить или писать в мессенджер такому продавцу, будьте готовы к любому варианту развития событий и не верьте каждому его слову.

Внимательно слушайте, а затем проверяйте утверждения такого человека. Это касается как документов, так и технического состояния машины. А лучше – проводите переговоры с таким продавцом не сами, а вместе с опытным автомобилистом и психологом (иногда собственная жена чувствует обман не хуже дипломированного врача).

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Без переоформления

Продажа автомобилей "по доверенности" (когда сделка оформляется у нотариуса) или "по техпаспорту" (когда никаких сделок не заключается, только свидетельство о регистрации передается от одного лица другому) – дело рискованное. Юристы рекомендуют не соглашаться на такие предложения. Ведь в этих случаях вы не приобретаете право собственности, а законный владелец машины может забрать ее в любой момент. Зато факт передачи денег за этот автомобиль доказать невозможно.

Впрочем, в некоторых случаях все же возможно оформление доверенности, ведь нотариусы проверяют документы по всем базам, а если есть ограничения на отчуждение, сообщают об этом покупателю. Не соглашайтесь только на длительный период действия доверенности – полгода будет достаточным для того, чтобы за это время переоформить машину согласно законодательству.

Предоплата или залог

Встретив на сайте объявлений очень привлекательное предложение по цене значительно меньше среднерыночной, стоит быть настороже. Если же продавец во время общения по телефону или в мессенджере просит предоплату (залог), ссылаясь на большое количество желающих купить авто, от такого предложения точно следует отказаться сразу.

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К сожалению, автомобиль – слишком большая вещь, чтобы отправить его Новой почтой с помощью услуги OLX Доставка. Для осмотра и покупки автомобиля можно попытаться диктовать продавцу свои условия. Если он находится в другом городе – вариант встретиться на нейтральной территории может быть приемлем для всех. К примеру, если автомобиль в Одессе, а покупатель в Киеве, то встреча в Умани (на примерно одинаковом расстоянии для обоих) будет логичной.

Залог за автомобиль можно давать только после детального осмотра транспорта и документов. Это своеобразное подтверждение серьезности намерений приобрести понравившуюся машину. Давно действует неписаное правило задатка: если после его передачи передумал покупатель – залог остается у продавца, если передумал продавец – задаток возвращается в двукратном размере покупателю. Этот момент следует обязательно обсудить, а еще лучше описать на бумаге и подписать обеими сторонами. Впрочем, юридически этот момент никак не урегулирован, поэтому давая задаток, покупатель рискует.

Проблемы с документами

Если есть подозрение, что с документами на автомобиль что-то не так, следует попросить продавца переслать через мессенджер (такая возможность есть даже у мессенджера OLX) фотографию свидетельства о регистрации. Отказ под каким-либо предлогом будет означать возможное наличие проблем с законом.

Получив фото свидетельства о регистрации, можно проверить его в электронном кабинете водителя на официальном сайте МВД. Также стоит воспользоваться возможностью других проверок, в том числе платных – ведь вы покупаете дорогую вещь. Например, в базе данных должников, чтобы убедиться, что на автомобиль не наложен арест, запрет отчуждения или другие ограничения.

Также не лишним будет попросить у продавца дополнительное фото номера кузова/рамы – чтобы сверить его с указанным в документах.

Технические проблемы

Разнообразие технических проблем, которые могут постигнуть покупателя подержанного автомобиля, очень велико. Чтобы выявить возможные риски при дальнейшей эксплуатации, нужно хорошо разбираться в технике самому или пригласить для осмотра профессионала.

Неплохой вариант – обратиться за помощью на фирменный сервис или хотя бы на обычное СТО, где мастера смогут посмотреть кузов и основные агрегаты автомобиля. Обычно такую ​​диагностику оплачивает покупатель, и выбор авторемонтной мастерской также остается за покупателем.

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Передача денег

Деньги за автомобиль обычно передают в Сервисном центре МВД или в ближайшем отделении банка при оформлении сделки.

Покупатель и продавец сначала подают документы на переоформление. Затем автомобиль осматривает эксперт (сверяющий номера кузова и агрегатов) и предоставляет свой вывод. Как правило, деньги передают после получения положительного заключения эксперта.

После этого покупатель и продавец возвращаются к оператору сервисного центра МВД и подписывают договор. Дальше присутствие продавца в сервисном центре уже не нужно, а покупатель остается ждать выдачи новых номерных знаков и свидетельства о регистрации.

Часто, особенно если сумма большая, продавец хочет проверить деньги в отделении банка. Это обычная практика, но сервисы проверки традиционно оплачивает продавец.

Вывод

Все нюансы и риски при приобретении б/у автомобиля описать почти невозможно. В том числе потому, что мошенники – народ изобретательный, поэтому всегда придумывают что-то новое. Поэтому если при покупке автомобиля что-то пошло не по обычной описанной выше схеме – следует быть осторожным.

Особенностью почти всех мошеннических схем является игра на эмоциях: если продавец давит, угрожает, навязывает свой сценарий или тем либо иным образом пытается вывести из равновесия, лучше не спешить заключать с ним сделку. Сейчас предложений по продаже подержанных авто очень много (например, на OLX Авто), среди них всегда можно найти другой, более надежный и интересный вариант.