Профессия автослесаря – один из парадоксов автомобилизации советского формата. Нельзя сказать, что все водители любили автомехаников, но уважать их приходилось.

Как ни странно, это была относительно малораспространенная профессия, поскольку СТО было даже по тогдашним меркам маловато, и несравненно мало по сравнению с нынешними стандартами. Слесарей с АТП, где базировались грузовики и автобусы, мы сейчас не берем в счет, поскольку это совсем другая категория профессионалов.

СТО для частного транспорта в СССР было немного, но это были хорошо оснащенные станции типового проекта

Сразу скажем, что особое положение автомехаников "легковой" специализации объяснялось двумя обстоятельствами: их доступ к запчастям в условиях тотального дефицита и нехватка предприятий автосервиса для населения. Хотя механики бывают разные и возможности коллег значительно отличались в зависимости от места работы.

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Категории автомехаников

СТО

Станции автосервиса, особенно те, что относились к фирменным сетям ВАЗа или АЗЛК, были настоящим местом паломничества для советских автомобилистов. Потому что здесь не только ремонтировали автомобили (большинство автовладельцев тогда умели делать это самостоятельно), но и имели в наличии запчасти. Соответственно, сюда ехали в первую очередь из-за запчастей, и в принципе многие готовы были заплатить и за саму деталь, и за ее монтаж на машину, и "наценку" за дефицитность – и забрать деталь с собой, чтобы установить ее на машину в своем гараже. Но часть автовладельцев проходила все круги автосервисного ада: очередь к окошку в столе заказов, общение с кладовщиком, выпрашивание запчасти, обязательная мойка, передача машины в цех и ее ожидание.

На фото справа – фирменная вазовская СТО №3 на ул. Героев Обороны, 4 в Киеве. В 1983 г. она стала ЗАЗовской, а сегодня здесь "Автоцентр Голосеевский"

Понятно, что при таких условиях работники СТО чувствовали себя хозяевами жизни, хотя не всегда стоили чего-то как специалисты. Это они стали героями анекдотов о автослесаре, приглашенном на юбилей университетского профессора в качестве почетного гостя – наравне с докторами наук и академиками.

Таксопарки

Мастера-ремонтники автопредприятий, где базировались таксомоторы и другие легковые машины в большом количестве, котировались среди автомобилистов в первую очередь за мастерство. Потому что запчасти здесь водились в основном к "Волгам", УАЗам и другим моделям "государственного" класса, а не к "Москвичам", "Жигулям" и "Запорожцам". И с попаданием в ремзону казенного предприятия были проблемы (поскольку – проходная!), поэтому многие из таких автомехаников принимали клиентов на дому в свободное от работы время.

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Как правило, это были высококвалифицированные и добросовестные люди, поскольку днем ​​они работали на ответственной работе по обслуживанию государственной техники. Чаще всего к ним обращались со сложными заказами: средний или капитальный ремонт двигателя, ремонт коробки передач, ведущего моста.

Лучше других коллег жили механики фирменных "дилерских" СТО (тогда говорили – специализированных), поскольку они лучше обеспечивались запчастями

Мелкие предприятия с собственным автопарком

Небольшие предприятия, имевшие несколько служебных автомобилей, обязательно имели также собственный гараж для их обслуживания. Сюда незаметно направлялись автолюбители, которые срочно искали исполнителя ремонтных или сервисных работ с определенной базой – смотровой ямой, станками, прессом, съемником, сварочным аппаратом и подобным оборудованием. Конечно, никакими запчастями разжиться здесь не удавалось, но квалификация механиков была высокой. Потому что они сами работали в условиях дефицита комплектующих, ведь подобные малые предприятия обеспечивались запчастями по остаточному принципу и ремонтники должны были выкручиваться за счет смекалки и слесарных навыков.

Дядя Вася

Строго говоря, привлечь к нашей статье гаражных умельцев можно с определенной натяжкой. Поскольку зачастую они не были сервисменами по образованию и профессии, а просто имели большой опыт обслуживания собственной машины. Который использовали для заработка, ремонтируя машины своих соседей и коллег. Чаще всего мастера этой категории брались за несложные работы – ремонт подвески, регулировка карбюратора, зажигания и клапанов.

Львиная доля советских автовладельцев обслуживали и ремонтировали машины не на СТО, а на гаражах – силами дяди Васи или самостоятельно

Вероятно, в ту пору это были едва ли не самые тщательные автомеханики среди всех, ведь работали они для своих знакомых, перед которыми не хотели позориться халтурой. Минусом гаражного сервиса была его нестабильность, ведь дядя Вася мог взяться за работу не когда нужно клиенту, а когда сложатся благоприятные обстоятельства: выпадет свободный часок, отпустит жена, будет исправна собственная машина и тому подобное.

Честно сказать, и сегодня, когда СТО расположены чуть ли не на каждом углу, около половины автовладельцев могут сказать, что своего любимого и надежного автомеханика у него нет. Причины могут быть и не те, что полвека назад, но такой факт еще раз подчеркивает, насколько это непростая и нужная людям работа.

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