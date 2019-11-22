Из четырех бюджетных жидкостей для бачка омывателя, которые должны бы не замерзнуть при температуре минус 20 градусов, осталась в жидком состоянии только одна.

Тест зимних жидкостей для омывания окон на запах и температуру замерзания обнаружил вопиющее несоответствие заявленным характеристикам. На испытания были взяты три жидкости в пятилитровых банках (ANTI ICE лимон -22C, ICEBERG Лимон -25C, Lux Карамель -25C) и одна – в трехлитровой (АРКТИКА Морская свежесть -25C). Четыре из них – украинского производства и одна – польская (ICEBERG Лимон). Они стоят от 50 до 75 гривен за упаковку – действительно, очень дешево. Зимние жидкости именитых производителей за такие деньги не купишь даже в литровой банке.

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Первый тест – на запах – не все прошли успешно. У некоторых заявленный запах был, но и спирт ощутим. Однако самый главный тест – на замерзание. Для этого банки с растворами оставили на ночь в холодильнике, температура в котором держится на уровне минус 21-23 градусов.

Из четырех омывателей три потеряли жидкое состояние – в них или намерз лед, или они превратились в снежную "кашу". Только один омыватель, причем не украинского производителя, остался жидким.

Смотрите видео – тест зимних жидкостей для бачка омывателя:

Напомним, что делать, когда даже новые "дворники" на авто работают плохо.