З чотирьох бюджетних рідин для бачка омивача, які мали б не замерзнути при температурі мінус 20 градусів, залишилась в рідкому стані лише одна.

Тест зимових рідин для омивання вікон на запах та температуру замерзання виявив кричущу невідповідність заявленим характеристикам. На випробування були взяті три рідини у п'ятилітрових банках (ANTI ICE лимон -22C, ICEBERG Лимон -25C, Lux Карамель -25C) та одна – у трилітровій (АРКТИКА Морська свіжість -25C). Чотири з них – українського виробництва та одна – польська (ICEBERG Лимон). Вони коштують від 50 до 75 гривень за упаковку – дійсно, дуже дешево. Зимові рідини іменитих виробників за такі гроші не купиш навіть в літровій банці.

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Перший тест – на запах – не всі пройшли успішно. В деяких заявлений запах був, але й спирт відчутно. Однак найголовніший тест – на замерзання. Для цього банки з розчинами залишили на ніч у холодильнику, температура в якому трималась на рівні мінус 21-23 градусів.

З чотирьох омивачів три втратили рідкий стан – в них обо намерз лід, або вони перетворились на снігову "кашу". Лише один омивач, причому не українського виробника, залишився рідким.

Дивіться відео – тест зимових рідин для бачка омивача:

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